Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) erwartet am zweiten Herbstferienwochende erneut einen starken Andrang von Reisenden. An diesem Freitag sollen es rund 70.000 Passagiere sein – mehr als je zuvor seit der Eröffnung am 31. Oktober 2020.

Nach den chaotischen Szenen am vorigen Wochenende, die dazu führten, dass Passagiere nach langer Wartezeit am Check-in und bei der Sicherheitskontrolle ihre Flüge verpasste, geloben die Airlines und der Flughafen Besserung. 20 BER-Mitarbeiter sind zusätzlich im Einsatz: Sie sollen vor den Check-in-Schaltern ordnend eingreifen und helfen, die Warteschlangen zu sortieren.

Die Lufthansa kündigte an, zu den Stoßzeiten die Zahl ihrer Check-in-Schalter von 12 auf 18 zu erhöhen. Die Fluggesellschaft bat die Passagiere, die Möglichkeiten zum Online-Check-in für Reisen in Nicht-Risikogebiete zu nutzen. Die aktuelle RKI-Liste der Corona-Risikogebiete im Ausland finden Sie hier. Das Gepäck können Fluggäste bei Lufthansa und Eurowings bereits am Vorabend aufgeben.

Alle Dokumente bereit halten – und nicht zu viel Handgepäck mitschleppen

Der Flughafen hat auf seiner Website Hinweise zusammengestellt, was die Passagiere neben der zeitigen Ankunft (mindestens zwei Stunden vor Abflug) selbst tun können, damit die Abfertigung reibungslosen läuft:

– Informieren Sie sich, welche Dokumente und Gesundheitsnachweise (Impf-, Genesenen- oder Testnachweis) Sie am Flughafen vorweisen müssen. In der Regel sind dies neben Personalausweis/ Reisepass und Bordkarte der Nachweis über den aktuellen Corona-Status, also ein Nachweis über vollständige Impfung, Genesung oder ein negatives Corona-Testergebnis. Einige Urlaubsländer verlangen zusätzlich ein vorab ausgefülltes digitales Einreiseformular.

– Der Check-in ist häufig auch digital über die Website, über Apps der Fluggesellschaft oder über Self-Check-in-Automaten im Terminal möglich. Auch für die Gepäckaufgabe gibt es in vielen Fällen Automaten. Bitte nutzen Sie möglichst diese kontaktlosen Angebote der Veranstalter.

– Einige Anbieter bieten in ihren Apps die Funktion an, die notwendigen Gesundheitsnachweise vorab hochzuladen, um die Überprüfung zu vereinfachen. Machen Sie von diesen Möglichkeiten Gebrauch.

– Beachten Sie die Vorgaben Ihrer Fluggesellschaft zum Handgepäck. Damit helfen Sie, die Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle zu verringern und das Ein- und Aussteigen für alle Reisenden zu beschleunigen.

– Nehmen Sie größere elektronische Gegenstände und ihre Flüssigkeiten (Zahnpasta, Shampoo usw. à jeweils maximal 100 ml, in der Summe höchstens 1000 ml) bereits vor der Kontrolle aus dem Handgepäck.

