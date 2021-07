Schönefeld

Ankunftsbereich des Flughafens BER am frühen Nachmittag: Eine Maschine aus Palma de Mallorca ist gelandet. Braungebrannt aber müde, die Rollkoffer hinter sich über den glatten Muschelkalkboden des Terminals ziehend, streben Katja und ihre drei Kinder Richtung Ausgang. Die Familie hat zweieinhalb Wochen Urlaub auf der spanischen Insel gemacht – und wurde dort von der Einstufung Spaniens als Hochinzidenzgebiet überrascht. Die neue Klassifizierung hat Folgen und dürfte den Teenagern die letzte Ferienwoche versauen: Die Familie muss in Quarantäne.

Mallorca und Teneriffa sind betroffen

So streng ist das neue Reglement, das seit Dienstag null Uhr, für Spanien und die Niederlande gilt. Es sind insbesondere Familien mit Kindern unter 16 Jahren, also ein weitgehend ungeimpfter Teil der Bevölkerung, die Probleme mit den verschärften Rückkehr-Regeln aus Corona-Hotspots haben. Am Flughafen Schönefeld geht für sie eine nervenaufreibende Reise zu Ende.

Mallorca-Heimkehrerin Katja hat erst eine Dosis Impfstoff bekommen, ihre Kinder sind ungeimpft. Deshalb gilt für sie die neue zehn-Tage-Quarantäne. Negative Testergebnisse können den Zwangsaufenthalt in den eigenen vier Wänden auf fünf Tage verkürzen. Von den Erleichterungen für vollständig Geimpfte – sie brauchen sich gar nicht absondern – kann die Familie noch nicht profitieren.

Die älteste Tochter kommt jetzt in die Oberstufe. „Ich habe Glück, dass noch zehn Tage Ferien sind, sonst würde ich die Vorstellung der neuen Lehrer, Kurse und Mitschüler verpassen – das wäre nicht so gut“, sagt sie. Katja muss arbeiten, aber das könne sie aus dem Homeoffice, sagt sie.

Inzidenz bei 800 unter jungen Leuten

„Als wir die Reise vor einigen Monaten gebucht haben, war alles in Ordnung auf Mallorca“, erzählt die junge Mutter. Damals habe die Inzidenz auf Mallorca bei zehn gelegen, aktuell beträgt sie 345, unter jungen Leuten 800, sagt Katja. Sie sei „froh, wenn alle gesund rauskommen. Mit dem Wissen von heute würde ich es nicht mehr machen“, sagt die Mutter. Unmittelbar vor der Abreise und im Urlaubsland selbst allerdings, so räumt sie ein, sei sie „nicht stark genug gewesen, um die Reise abzubrechen“.

Es war doch alles so gut durchdacht. Zur Zeit der Buchung, so erzählt die Berlinerin, seien in Frankreich und Belgien die Zahlen kritisch gewesen, nicht aber auf Malle.

Léopold und Camille, Studenten aus Frankreich, haben an der TH Wildau studiert. Zu Hause erwartet sie ein scharfes Vorgehen der Behörden. Quelle: Ulrich Wangemann

Die Familie kennt das Virus gut: Zu Beginn der Pandemie erkrankte eine Tochter nachweislich an Corona, auch Katja hatte wochenlang keinen Geschmackssinn mehr, getestet wurde sie aber nicht. Ob die anderen Familienmitglieder sich auch infizierten, weiß niemand. Man vergisst das mittlerweile: So chaotisch lief das am Anfang der Krankheitswelle.

Ein bisschen Panik kurz vor dem Abflug

Die neuen Regeln stellten die Familie am Urlaubsort Mallorca vor Probleme: Sie musste eine Teststelle finden, um die Rückreise überhaupt antreten zu können. Glücklicherweise gab es eine im Ort. 120 Euro kosteten allein die vier Antigen-Tests (in Deutschland sind sie noch kostenfrei). Dann lief einiges schief mit dem Meldeformular, das Passagiere aus Risikogebieten vorab online ausfüllen müssen und das den Gesundheitsämtern zur Kontaktnachverfolgung dient. Die Bestätigungsmail kam nie an, sodass die Familie nur mit Screenshots der Dokumente zum Flughafen fuhr. Katja, die spanisch spricht, konnte die Wogen glätten, aber die Unsicherheit hat Nerven gekostet. „Es war ein bisschen Panik in letzter Sekunde“, sagt Katja.

Jetzt müssen alle auf dem schnellsten Weg nach Hause, so verlangt es die Verordnung. Das Auto haben sie in der Nähe des Flughafens geparkt. „Ein Zufall – sonst müssten wir jetzt mit den Öffentlichen nach Hause fahren“, so Katja.

Für andere Flugpassagiere endet im Sommer 2021 ein ganzes Kapitel – auf den Bänken auf dem BER-Vorplatz. Student Léopold (22) aus Lyon in Frankreich und seine Freundin Camille (19) kehren Brandenburg und Berlin komplett den Rücken. Sie haben an der Hochschule in Wildau (Dahme-Spreewald) studiert, ihr Erasmus-Jahr geht zu Ende. Immerhin hat es stattgefunden. Viele Studenten musste ihre Auslandssemester wegen Covid-19 canceln. In Kürze geht der Flieger zurück.

Léopold erkrankte im Erasmus-Semester an Covid

Léopold hat in Deutschland Unvergessliches erlebt: Er erkrankte an Covid 19. „Ich war zwei Wochen sehr müde“ erzählt der junge Mann. Weil er Covid hatte, brauchte er danach nur noch eine Impfdosis, um als vollständig geimpft zu gelten. Schnell hat er sich in Deutschland noch ein Zertifikat ausstellen lassen, mehrsprachig. Denn in Frankreich tritt in einer Woche eine verschärfte Version des „Pass Sanitaire“ in Kraft. Nur wer den hat, also geimpft, frisch (und kostenpflichtig!) getestet oder genesen ist, darf dann ins Kino, Restaurant und in Einkaufszentren.

Als Reisender zwischen den Ländern hat Léopold die unterschiedliche Herangehensweise der Regierungen studiert. „Ich mochte die Art, wie die Deutschen mit der Krankheit umgegangen sind“, sagt er. „Sie haben nicht auf einen Schlag alles total dichtgemacht, sondern sind graduell vorgegangen.“ Die Luca-App habe er gern benutzt, die Kontaktverfolgung, wie er sie in Frankreich nicht erlebt hat, habe ihm eingeleuchtet.

Jetzt hält der Heimkehrer seine Impf-/Genesungsbestätigung bereit. Mehr braucht er nicht, um an Bord zu gehen. Dabei braut sich in Frankreich etwas zusammen. Korsika und die gesamte Mittelmeerküste werden neuerdings vom Robert-Koch-Institut als einfache Risikogebiete geführt.

Eine Teenagerin ändert ihre Meinung übers Impfen

Eine Impfung ist für den Franzosen nach eigenen Worten ein Beitrag zur „Gesundheit aller“. Aber selbst dieses junge Paar, das in der Sonne auf dem Betonplatz mit seinen Springbrunnen in Schönefeld sitzt, streitet manchmal über den richtigen Weg im Kampf gegen Corona. „Ich finde es nicht richtig, dass in Frankreich Ungeimpften im Gesundheitswesen mit Kündigung gedroht wird“, sagt die 19-Jährige. „Das ist eine Frage der Freiheit.“ Man möchte mit einer bekannten Zigarettenwerbung fragen: „Liberté toujours?“

Wieder wird es voll im Ankunftsbereich. Ein Flugzeug aus Teneriffa ist gelandet – auch diese Insel ist spanisch und zählt damit als Hochinzidenzgebiet. Lena Herdt und ihre Tochter Daria sind froh, wieder heimischen Boden unter den Füßen zu haben. Die Pandemie war überall zu spüren: Maskenpflicht im Hotel, Einmalhandschuhe am Frühstücksbüffet. Andere Heimkehrer erzählen, sie hätten im Pool nicht Ball spielen dürfen.

Lena (l.) und Daria kommen aus Teneriffa zurück – jetzt muss die Schülerin in Quarantäne. Quelle: Ulrich Wangemann

Daria hat eine Tüte aus dem Duty-Free-Shop an den Griff ihres Trolleys geklemmt. Auf ihrem T-Shirt breitet ein Weißkopfseeadler die Schwingen aus – „Freedom“ ist in Großbuchstaben darüber gedruckt. Aber was bedeutet der Begriff Freiheit in Zeiten der Pandemie?

Fünf Tage Netflix schauen

Die 15-Jährige war bislang dagegen, sich impfen zu lassen, erzählt ihre Mutter. „Es war kein Thema vor der Abreise, sie hat es abgelehnt.“ Doch nach den Erlebnissen auf Teneriffa hat die Schülerin ihre Meinung geändert. „Ich sehe jetzt die Vorteile der Impfung – man muss sich nicht ständig testen lassen, hat weniger Sorgen“, sagt die angehende Zehntklässlerin. Urlaubsreif war sie auf jeden Fall: 2020 war die Familie wegen Corona gar nicht verreist.

„Der letzte Urlaubstag war richtig schrecklich“, berichtet Lena Herdt. „Die Angst vor einem positiven Testergebnis, die bedrückte Stimmung, die Furcht, im Fall einer Infektion zehn Tage auf der Insel festzusitzen.“ Und überhaupt: Wer würde einen solchen Zwangsaufenthalt bezahlen? „Das kostet fast 3000 Euro, habe ich gehört“, sagt die Berlinerin. Jetzt heißt es für Daria: Mindestens fünf Tage Quarantäne. Ob sie die vorgeschriebene Zehn-Tages-Quarantäne mittels eines Tests verkürzt, weiß die Teenagerin noch gar nicht: „Ich werde etwas mit meiner Katze machen, Playstation spielen oder Netflix schauen.“

Von Ulrich Wangemann