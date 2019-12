US-Elektroautohersteller Tesla will eine Fabrik in Brandenburg bauen. Kommen weitere Unternehmen ins Land? Von der Infrastruktur her sind die Bedingungen in Brandenburg gut, meint Verkehrsminister Beermann. Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach erwartet von der Tesla-Ansiedlung jedenfalls positive Auswirkungen für die gesamte Region