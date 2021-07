Kreis Barnim

Es ist ein fast surreales Bild, das sich in der Nacht an der Unfallstelle auf der A11 zeigt: Überall fliegen Autogrammkarten des Reality-Soap-Stars „JJ“, auch bekannt als Julia Jasmin Rühle, aus „Berlin Tag & Nacht“ umher.

Nur etwa eine Stunde zuvor ereignete sich hier ein schwerer Unfall: Julia Jasmin Rühle, die bei ihren Fans unter dem Pseudonym JJ bekannte Influencerin, Sängerin, DJane, Modedesignerin und Erotikdarstellerin erleidet bei einem Hochgeschwindigkeits-Crash schwerste Verletzungen.

Auto verliert drei der vier Räder

Die 33-jährige in Russland geborene Schauspielerin war gegen 21:30 Uhr mit ihrem hochmotorisierten Porsche in Richtung Prenzlau bei Lanke unterwegs, als der Sportwagen in einer Rechtskurve nach Links gegen die Mittelleitplanke kracht, sich mehrfach überschlägt und dabei drei der vier Räder verliert. Während der Wagen völlig zerstört auf der Fahrbahn zum Liegen kommt, landen die Räder mehrere hundert Meter in der Umgebung verstreut. Zwei Räder fanden die Beamten später bei der Unfallaufnahme rund 300 Meter weit von der Unfallstelle entfernt.

Zur Galerie Der Wagen der Schauspielerin ist komplett zerstört worden, Autogrammkarten lagen auf der Straße verteilt. Rühle ist jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Frau wird im Wrack eingeklemmt und erleidet ein Polytrauma. Rettungskräfte versorgen die Schwerverletzte und bringen sie anschließend mit einem Rettungswagen in ein Berliner Krankenhaus. Lebensgefahr besteht aber nach ersten Erkenntnissen nicht, sie war wohl zeitweise sogar ansprechbar.

Von MAZonline/NonstopNews