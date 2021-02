Potsdam/Cottbus

...und auf einmal steht man vor mehreren Türen. Man muss seine Virtual-Reality-Brille –es handelt sich in diesem Falle nur um ein Gestell mit eingelegtem Smartphone –auf den Fußboden des Flures ausrichten. Dort findet sich der nächste Pfeil, den man für seinen Rundgang anklicken kann. Tut man es, befindet man sich plötzlich im originalen Büro des Professors für Flug-Triebwerksdesign, Klaus Höschler.

Bevor man den Professor der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Senftenberg-Cottbus, der an seinem Schreibtisch steht, selbst anklickt, kann man sich einen Rundumblick in sein Büro erlauben: Schränke, Bücherregale und sogar eine Glasvitrine mit Memorabilien sind zu sehen. Klickt man jetzt auf das blaue Feld, wendet sich der Professor einem zu und erzählt kurz, wie er es vom flugzeug- und legobegeisterten Jungen über das Studium an der RWTH Aachen und der Arbeit bei mehreren Unternehmen zum Professor für Triebwerkstechnik an der BTU gebracht hat.

Wenn man ein Ingenieurstudium an der BTU und besonders bei ihm beginnen wolle „ist es wichtig, dass Sie sich selbst organisieren können“, sagt er. Man solle die Zeit richtig einteilen und gut planen können. Und leicht werde es nicht. Aber man habe phantastische Berufsaussichten und werde sich bestimmt nie langweilen.

Eintauchen in eine virtuelle Umgebung

„www.btu360grad.online“ heißt die neue Webseite der BTU, mit der sie Studieninteressierten mittels der VT-Technik in eine virtuelle Umgebung eintauchen und alles zum Studienfach „Maschinenbau“, aber auch vieles über den Campus, das Studium und die nähere Umgebung erfahren lässt.

Der Rundgang beginnt mit dem Einschweben aus der Luft und führt über verschiedene Standorte hin zu Infos über die Studienorganisation bis zu den Professoren und in die Labore selbst. Ein ganzes Jahr plante und filmte das Team mit moderner 360-Grad-Technik, gewann 36 „Hauptdarsteller“ und mehr als 100 Statisten. Am Mittwoch präsentierte die BTU das Experiment erstmals der Öffentlichkeit.

Die virtuelle Reise beginnt auf dem Campus. Quelle: BTU Cottbus

Ein Teilnehmer dieser rein digital veranstalteten Präsentation war praktisch auch Versuchsperson. Als Gymnasiast aus Finsterwalde (Elbe-Elster) gehört Tim Beigel zur Zielgruppe des neuen Angebots. Sollte er repräsentativ sein, dürfte die neue virtuelle Studieninformation ein Hit werden. „Ich fand es toll, es war extrem beeindruckend“, schwärmt er anschließend in der digitalen Fragerunde. Gerade dass man von Professor Höschler Persönliches zu seinem Werdegang erfahren konnte, hat ihn aufmerksam gemacht.

Plötzlich ist Maschinenbau spannend

Aus der Ferne könne man sich ja nur schwer ein Bild von einer Hochschule machen. Jetzt sei das möglich. Und wann könne man sich als Schüler schon einmal Versuche in den BTU-Labors wie vor Ort anschauen? „Ich hatte mich vorher nicht für den Studiengang interessiert, jetzt finde ich ihn voll spannend“, sagt Beigel.

Auch in den Labors der Hochschule kann man sich umsehen. Quelle: BTU Cottbus

Lobende Worte kommen auch von der Chemikerin Gudrun Kammasch, die bis 2018 Vorsitzende der „Fachgruppe Didaktik“ an der Berliner Beuth Hochschule für Technik war. Für ihr nationales und internationales Engagement in Fragen der Hochschulbildung hat Kammasch sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten. „Hätte ich damals die Gelegenheit gehabt, den Maschinenbau so kennenzulernen, ich hätte mich schon dafür interessiert.“ Sie sieht in der 360-Grad-Präsentation durchaus eine Möglichkeit, auch junge Frauen für das Fach zu gewinnen. Und Ingenieurskunst ist aus Kammaschs Sicht eine tragende Säule, um wesentliche Probleme unserer Welt zu lösen.

Doch beim Maschinenbau soll es nicht stehen bleiben, wie der Vizepräsident für Studium und Lehre, Peer Schmidt, der MAZ mitteilt. „Die Teams filmen schon“, sagt er. Bauingenieurwesen, Mathematik und Elektrotechnik seien in Vorbereitung. Längerfristig sei auch daran gedacht, die BTU auf Messen mit virtueller Realität zu präsentieren. Den Einstand werde der virtuelle Maschinenbau auf der Flugmesse Aero in Friedrichhafen am Bodensee haben, sagt Triebwerkstechniker Höschler. Die könne vom 14. bis zum 17. Juli wahrscheinlich schon wieder klassisch analog stattfinden.

Von Rüdiger Braun