BUND will Solardach-Pflicht bei Neubauten in Brandenburg

Potsdam

Um den Ausbau der Solarenergie zu beschleunigen, fordert der Umweltverband BUND eine Solardach-Pflicht für neue Gewerbebauten in Brandenburg. Es solle zunächst mit „Lager- und Produktionshallen, Ställen und Parkhäusern begonnen werden“, sagte BUND-Chef Carsten Preuß. Schulen seien ebenso geeignet. In einem zweiten Schritt müsse eine solche Pflicht auf Wohngebäude ausgeweitet werden – beim Neubau oder einer „großen Dachsanierung“.

Weil Solarparks sich zunehmend auch ohne Förderung rechneten, habe „ein Wettrennen um Ackerflächen begonnen“, sagt Preuß. Dies sei aber der falsche Weg, weil Felder der Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln dienen sollten. Deshalb müsse man Dächer in den Blick nehmen. Noch immer werden, wie der BUND-Chef ausführt, „Gewerbeobjekte ohne Berücksichtigung von Photovoltaik genehmigt – ein Negativbeispiel sind die riesigen Logistikhallen am Berliner Ring“. In Ludwigsfelde ( Teltow-Fläming) etwa gebe es außer bei Lidl und einem Recyclingzentrum keine nennenswerten Solar-Flächen.

Ungenutztes Potenzial: die Dächer

Schon heute hätten Städte und Gemeinden in Bebauungsplänen die Möglichkeit, Solarflächen vorzuschreiben. „Die sollten die Städte auch tun“, so Preuß. Laut BUND könnten deutschlandweit auf Dächern Solarzellen mit einer Spitzenleistung von 161 Gigawatt installiert werden, zehn Gigawatt davon in Brandenburg.

Als zweite Landesregierung hatte Baden-Württemberg kürzlich eine Pflicht zur Installation von Solarzellen auf Neubauten beschlossen – dies geschieht im Zuge der Novelle des Klimaschutzgesetzes und betrifft derzeit noch keine Wohngebäude. Ab 2022 soll die Solarpflicht gelten. Hamburg ist sogar einen Schritt weiter und hat eine Photovoltaik-Pflicht auch für Wohn-Neubauten erlassen. Sie tritt 2023 in Kraft und gilt auch für ältere Gebäude, wenn deren Dach komplett erneuert wird. In beiden Bundesländern stellen die Grünen den Umweltminister – so wie neuerdings auch in Brandenburg.

Kenia-Koalition will Solarenergie ausbauen

Die Kenia-Koalition hat Ende 2019 den Ausbau der Sonnenenergie-Gewinnung zu einem Ziel ihres Regierungsprogramms gemacht. Im Koalitionsvertrag heißt es: „Die Koalitionspartner wollen die Photovoltaikkapazitäten in Brandenburg signifikant erhöhen“. Dazu solle eine „Potenzialanalyse“ durchgeführt werden. Tatsächlich steht in dem Vorhabenkatalog von CDU, Grünen und SPD auch: „Dafür wollen wir den Zubau von Solaranlangen auf geeigneten Landesdächern und gewerblichen Liegenschaften steigern“. Nur zum „Wie“ nennt der Vertrag keine Details. Von gesetzlich verordnetem Zwang ist nicht die Rede.

Aus dem Umweltministerium in Potsdam heißt es dazu, beim Ausbau der Solarenergie-Nutzung müssten bereits versiegelte Flächen und Brachland Vorrang genießen. Ab September werde eine Arbeitsgruppe die Möglichkeiten unter die Lupe nehmen, sagte Ministeriumssprecher Sebastian Arnold. Das Modell „Mieterstrom“ etwa, bei dem auf Wohngebäuden Solarzellen installiert und der Strom dann den Mietern zu vergünstigten Konditionen zur Verfügung gestellt wird, soll „diskutiert“ werden.

Solarwirtschaft ist eher für Anreize als für Pflichten

Der Bundesverband Solarwirtschaft hat zu gesetzlich verordneten Baupflichten eine „differenzierte Haltung“, wie Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig sagt. Der Verband setzt eher auf Anreize. So fordert der Verband, die „Sonnensteuer“ für Selbst- und Direktnutzer von Sonnenstrom abzuschaffen und damit Photovoltaik für Bauherren attraktiver zu machen – diese Zahlung fällt derzeit an, wenn etwa eine Wohnungegesellschaft ihren Mietern direkt Strom vom Hausdach liefert, ohne diesen ins allgemeine Stromnetz einzuspeisen.

Bund und Länder müssten außerdem „mit gutem Beispiel voran gehen“ und dafür sorgen, dass alle öffentlichen und öffentlich geförderten Neubauten mit Solarenergie-Anlagen und Stromspeichern versehen würden, so Körnig. Die Baugesetzgebung müsse so angepasst werden, dass bei der Planung von Neubaugebieten die Ausrichtung der Häuser auf die Sonneneinstrahlung berücksichtigt werde. Außerdem müsste bei der Genehmigung von Gewerbehallen gesetzlich festgelegt werden, dass die Dächer statisch so gebaut würden, dass sie Photovoltaikanlagen tragen könnten.

Bayern fördert Solarparks auf schlechtem Ackerland

Die Zeit drängt, sagt der Solarenergie-Vertreter. Wolle man eine „Stromerzeugungslücke infolge des Atom- und Kohleausstiegs“ vermeiden, müsste das Ausbautempos für Solaranlagen verdreifacht werden. Derzeit werde im Land „erst ein Bruchteil geeigneter Gebäudeflächen und Freiflächen für die Sonnenstromernte genutzt“, sagt Körnig.

Von der Brandenburger Landesregierung erhofft sich der Verband „Rückendeckung in der Länderkammer“ bei der notwendigen Offensive für mehr Solarstrom. Der Verband empfiehlt dem Land, nach bayerischem Vorbild „den Bau von Solarparks in benachteiligten Gebieten“ zu ermöglichen – und zwar so, dass damit eine Förderung verbunden sei, wie sie da Erneuerbare Energien Gesetz ( EEG) vorsieht. Bayern sieht solche vergünstigten Bedingungen für unwirtschaftliche landwirtschaftliche Flächen vor.

Von Ulrich Wangemann