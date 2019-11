Berlin

Mehr als 5000 Traktoren werden am Dienstag am Brandenburger Tor in Berlin erwartet. Dort soll am Mittag (12 Uhr) eine Kundgebung gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung mit tausenden Bauern stattfinden.

Teilweise gab es bis zu 20 Kilometer lange Konvois. In der Hauptstadt sorgt das für Verkehrsprobleme: Die Polizei riet dazu, die S- oder U-Bahn zu nutzen – denn auch Bus- und Tramlinien können nur eingeschränkt fahren. Die BVG meldet folgende Änderungen:

Busse

X21/M21: Wegen der Demo fahren die Busse aktuell nicht zwischen den Haltestellen Quickborner Straße und U Kurt-Schumacher-Platz.

100/300/309/142/135: Diese Linien sind komplett eingestellt.

M19: Wegen der Demo fahren die Busse aktuell nicht zwischen den Haltestellen U Mehringdamm und Dennewitzplatz.

M37/137: Wegen der Demo fahren die Busse aktuell nicht zwischen den Haltestellen Hahneberg und Ziegelhof.

M46: Wegen der Demo wurde die Linie geteilt. Teil 1 fährt zwischen S+U Zoologischer Garten und S Südkreuz, Teil 2 zwischen U Britz Süd und S+U Hermannstraße (Linie M44).

222: Die Linie wurde geteilt. Teil 1 fährt zwischen Tegelort <> Alt Tegel, Teil 2 fährt zwischen Alt-Lübars <> Titiseestraße.

245: Die Busse fahren aktuell nicht zwischen den Haltestellen S+U Zoologischer Garten und U Turmstraße. 136/236: Die Busse fahren aktuell nicht zwischen den Haltestellen Heerstraße/Gatoer Straße und Ziegelhof.

104: Wegen der Demo fahren die Busse nur zwischen den Haltestellen Tunnelstraße und Ratenauplatz.

140: Wegen der Demo fahren die Busse aktuell nicht zwischen den Haltestellen S+U Tempelhof und Wilmsstraße.

131: Wegen der Demo fahren die Busse aktuell nicht zwischen den Haltestellen Rudolf-Wissell-Siedlung und Lutoner Straße.

248: Wegen der Demo wurde die Linie geteilt. Teil 1 fährt zwischen Breitenbachplatz und S Südkreuz (Linie 204), Teil 2 zwischen S Alexanderplatz/Grunerstraße und U Hallesches Tor.128: Wegen der Demo fahren die Busse aktuell nicht zwischen den Haltestellen U Osloer Straße und U Kurt-Schumacher-Platz

218: Wegen der Demo fahren die Busse aktuell nicht zwischen den Haltestellen S Messe Nord/ICC und Schildhorn.

282: Wegen der Demo fahren die Busse aktuell nicht zwischen den Haltestellen Dardanellenweg und Gersdorfstraße/Kaiserstraße.

X9: Wegen der Demo fahren die Busse aktuell nicht zwischen den Haltestellen S+U Zoologischer Garten und S+U Jungfernheide.

M49: Wegen der Demonstration fahren die Busse nur noch zwischen den Haltestellen S Messe Nord/ICC und S+U Zoologischer Garten.

M32: Wegen der Demonstration fahren die Busse nicht zwischen den Haltestellen Havelpark und Brunnsbütteler Damm/Nennhauser Damm.

106 update: Wegen der Demo fahren die Busse aktuell nicht zwischen den Haltestellen U Seestraße <> Frobenstr.

170: Wegen der Demo wurde die Linie geteilt. Teil 1 fährt zwischen Baumschule/Fähre und Colditzstraße, Teil 2 S+U Rathaus Steglitz und Lindenhof (Linie 106).

187: Wegen der Demo fahren die Busse aktuell nicht zwischen den Haltestellen U Turmstraße <> Frobenstr.

134: Wege der Demonstration fahren die Busse nicht zwischen den Haltestellen Hottengrund und Betriebshof Spandau.

Tram

SEV 21: Wegen der Demo wird der SEV über die Eldenaer Straße und Straßmannstraße umgeleitet.

SEV M10: Wegen der Demo ist der Ersatzverkehr eingestellt.

