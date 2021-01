Potsdam

Im vergangenen Jahr verkaufte die bundeseigene Gesellschaft BVVG rund 7850 Hektar Acker- und Grünlandflächen und verpachtete weitere 22 700 Hektar neu verpachtet. Das teilte die BVVG am Donnerstag mit. Seit 1992 sei der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Flächen an lokale Betriebe veräußert worden, sagte BVVG-Geschäftsführer Thomas Windmöller. Die Preisdynamik habe sich in den letzten vier Jahren deutlich abgeschwächt, hieß es.

Ein Hektar Ackerland kostete in Brandenburg 2020 im Schnitt 15 638 Euro, wenn er von der BVVG veräußert wurde, die ehemals volkseigene Flächen der DDR verwaltet. Damit bleiben die Preise so gut wie stabil (2019: 15 607 Euro – ein Anstieg um 0,2 Prozent).

Anzeige

2200 Hektar veräußerte die BVVG in Brandenburg. Nur in Mecklenburg-Vorpommern waren es mehr: 2750 Hektar. Dort liegen die Preise deutlich höher: 23 840 Euro je Hektar. 33.100 Hektar wurden in Brandenburg neu verpachtet – für 329 Euro im Schnitt.

Von MAZOnline