25. Dezember 1734. Vermutlich ist es ein kalter Wintermorgen an jenem Sonnabend, doch den etwa 1500 Menschen in der Leipziger Nikolaikirche ist wohl warm ums Herz: Sie haben sich zu dem dreistündigen Weihnachtsgottesdienst eingefunden. Johann Sebastian Bach (1685-1750) wird mit dem Thomanerchor den ersten Teil seines für diesen Anlass komponierten Weihnachtsoratoriums zu Gehör bringen. Am Nachmittag wird „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage“ vor 2000 Menschen in der Thomaskirche ein zweites Mal präsentiert werden. Die Uraufführung des gesamten sechsteiligen Weihnachtsoratoriums erstreckt sich bis zum Epiphanias-Fest am 6. Januar 1735.

Außergewöhnlich oder nicht?

Wie das Publikum des Winters 1734/35 das barocke Werk aufnahm, ist nicht überliefert. „Für die Leipziger waren diese ersten Aufführungen kein außergewöhnliches Ereignis. Sie waren es gewohnt, von Bach wöchentlich in den Gottesdiensten neue Kompositionen zu hören, denn dies war Bestandteil seiner Arbeit als Thomaskantor“, sagt Christiane Hausmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bach-Archiv Leipzig. Doch Matthias Jacob, der jahrzehntelang Kantor an der Friedenskirche Potsdam war, gibt zu bedenken, dass Bach ein Genie gewesen sei – und seine Musik dementsprechend ungewöhnlich für die damaligen Ohren. „Seit Mitte des 20. Jahrhunderts aber ist Bachs Weihnachtsoratorium hochpopulär. Es gehört in Deutschland von Advent bis nach Neujahr zu den meistgespielten Werken zumindest in evangelischen Kirchen.“

Ist das Weihnachtsoratorium überhaupt ein Oratorium?

Dabei sei der Begriff Weihnachtsoratorium für Bachs Komposition formal eigentlich nicht zutreffend, so Matthias Jacob. „Ein Oratorium ist ein durchgehendes, abendfüllendes Werk mit einer meist dramatischen Handlung. Bachs Weihnachtsoratorium aber sind sechs in sich geschlossene Kantaten, die wie alle Kantaten für je einen bestimmten Gottesdienst komponiert waren.“ Christiane Hausmann jedoch sieht in Bachs sechs Kantaten „aufgrund der fortlaufenden, auf einem längeren Bibeltext basierenden Handlung“ durchaus ein geschlossenes Oratorium. So wollte es Bach wohl auch verstanden wissen, denn das erste gedruckte Textheft trägt den Titel „Oratorium, Welches Die heilige Weynacht über In beyden Haupt-Kirchen zu Leipzig musiciret wurde. Anno 1734“.

Sechs Kantaten für sechs Feiertage

Wie die Aufführungstage, so waren auch die Themen der einzelnen Kantaten festgelegt: am 1. Weihnachtstag Jesu Geburt, am 2. Weihnachtstag die Verkündigung an die Hirten, am 27. Dezember (damals der dritte Weihnachtstag) die Anbetung der Hirten, zu Neujahr die Beschneidung und Namengebung Christi, den Sonntag nach Neujahr die Reise der Weisen aus dem Morgenland, zu Epiphanias am 6. Januar (Fest der Offenbarung Christi) die Anbetung der Weisen. Heute werden meist mehrere Kantaten zusammen aufgeführt, auch außerhalb von Kirchen und der ursprünglich vorgesehenen Tage.

Auch Paul Gerhardt wurde von Bach vertont

Textlich bediente sich Johann Sebastian Bach wie für Kirchenmusik üblich in der Bibel, aber auch bei anderen Autoren. Fünf Choraltexte gehen auf Paul Gerhardt (1607-1676) zurück, „den wohl größten evangelischen Kirchendichter“, wie Matthias Jacob sagt. Zuletzt lebte und wirkte Gerhardt im damals sächsischen Lübben, das heute zu Brandenburg gehört.

Weihnachtsoratorium musste wiederentdeckt werden

So beliebt Bachs Weihnachtsoratorium heute bei den Deutschen ist, war es doch rund 100 Jahre von der musikalischen Bühne verschwunden. Seine Wiederentdeckung verdankt es der Sing-Akademie zu Berlin, die das Werk in stark gekürzter Form am 17. Dezember 1857 zum ersten Mal seit Bachs Tod und erstmals in einem nicht-liturgischen Rahmen in ihrem Konzerthaus hinter der Neuen Wache in Berlin darbrachte. „Heute hat sich dieses Oratorium aus der rein liturgischen Funktion gelöst und wird nicht mehr allein in Kirchen aufgeführt, sondern hat sich auch einen festen Platz in den Konzertsälen erobert“, so Christiane Hausmann.

Was die Faszination von Bachs Weihnachtsoratorium ausmache? „Es ist ein zu Herzen gehendes Werk, das die für Christen so bedeutsame Weihnachtsbotschaft auf hohem künstlerischem Niveau vermittelt. Und es verstärkt die besondere, anrührende Stimmung zu Weihnachten, die selbst Atheisten in die Kirchen treibt“, versucht Matthias Jacob zu erklären, was nicht ganz erklärt werden kann, sondern was gefühlt werden will.

Von Maria Kröhnke