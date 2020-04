Badesaison wegen Corona verschoben: Kontaktsperren noch bis Juli?

Potsdam

Auch wenn gerade erste Lockerung der Corona-Eindämmungsverordnung beschlossen wurden, rechnet die Brandenburger Landesregierung damit, dass das öffentliche Leben noch bis Juli stark eingeschränkt bleiben könnte. Das geht aus einer Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums hervor, die bis Ende April im Amtsblatt veröffentlicht werden soll. Das Papier regelt die offizielle Dauer der Badesaison in Brandenburg, während der öffentliche Badestellen kontrolliert und überwacht werden.

Demnach soll die Badesaison in diesem Jahr radikal verkürzt werden und statt am 15. Mai erst am 13. Juli beginnen. Die Begründung der Verfügung lässt aufhorchen: Die Badesaison könne dann verkürzt werden, wenn in einem Jahr nicht mit einer großen Zahl von Badenden gerechnet wird, heißt es. Und das sei in diesem Jahr wegen der Corona-Maßnahmen der Fall.

Gelockerte Regelungen erst im Juli?

Noch bis zum 12. Juli sei mit einer großen Zahl an Badenden nicht zu rechnen, schätzt das Ministerium. Wörtlich heißt es: „Es wird von Seiten der obersten Landesbehörde (Landesgesundheitsamt; d. Red.) eingeschätzt, dass ab Mitte Juli 2020 aufgrund dann gelockerter Regelungen sich die Situation dahingehend verändert, dass ab diesem Zeitpunkt wieder mit einer großen Zahl von Badenden zu rechnen ist. Die Badesaison wird auf einen Zeitraum von acht Wochen beschränkt.“ Im Gesundheitsamt rechnet man also damit, dass die öffentlichen Kontaktsperren in welcher Form auch immer noch monatelang andauern werden.

Die Badesaison soll in diesem Jahr am 13. September enden. Damit wird der kontrollierte Badespaß in Brandenburgs öffentlichen Gewässern auf acht Wochen verkürzt. Normalerweise währt die Saison doppelt so lange und dauert vom 15. Mai bis 15. September.

Das heißt nicht, dass Baden an Seen verboten wäre. Wenn aber die Kontaktsperren bis in den Sommer verlängert werden, wird davor auch das Baden zum Problem. Denn öffentliche Ansammlungen sind nach jetzigem Verordnungsstand verboten. Zwar spricht nichts gegen ein paar erholsame Runden im See, aber eben nur alleine, im Sinne einer individuellen sportlichen Betätigung. Auch hier gelten vorerst weiter die Abstandsregeln, deren Einhaltung wiederum kontrolliert werden müssten. Größere Ansammlungen von Sonnenhungrigen am Ufer und tollende Kinder im Wasser sind damit tabu.

Woidke : weit vom normalen Leben entfernt

Brandenburg hat seine Corona-Verordnung am Freitag in mehreren Punkten gelockert. Mitte nächster Woche können Geschäfte wieder öffnen, Museen und Tierparks wieder Besucher empfangen, kleine Versammlungen unter freiem Himmel werden unter bestimmten Bedingungen erlaubt.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) sagte: „Diese Lockerungen bringen wieder ein Stückchen mehr Freiheit für die Menschen im Land. Sie sind aber weit davon entfernt, das normale Leben wieder möglich zu machen.“ Auch Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) rechnet damit, dass regulärer Schulunterricht bis zu den Sommerferien in weiten Teilen nicht mehr möglich sein wird.

