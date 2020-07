Werder (Havel)

Der Moment, an dem die Auszeit endgültig beginnt, trägt sich am Fuße des alten Weinberges zu, am Rande von Töplitz. Ein Hase sitzt im hohen Gras, nur wenige Meter entfernt, und er ist so sonnentrunken, dass er mich erst nach einer ganzen Weile bemerkt, kurz zusammenzuckt, aber dann ohne jede Hast von dannen hoppelt.

Es ist mir irgendwie unangenehm, dass ich den Hasen in seinem Refugium gestört habe. Wie würde man das selber finden, wenn plötzlich in der Wohnung ein Hase auftaucht, ohne anzuklopfen und Fotos machen will für seine Hasenzeitung?

Zur Galerie Toskana-Flair, Ostsee-Inselfeeling – es gibt viel zu erradeln und zu baden im Norden Potsdams.

Wir sind nach Feierabend auf die Insel Töplitz gefahren. Die Rundtour hat in Werder am Bahnhof begonnen. Zugfenster statt Windows-Fenster. Nach einem langen Tag am Rechner ist so ein Ausflug eine Art Soforthilfeprogramm für Körper und Geist, die reif für die Insel sind. Eine wohltuende Therapie bei Doktor Natur.

Die Abendsonne flutet die Insel, die wir über die elegante Wublitzbrücke – exklusiv für Radfahrer und Fußgänger – erreichen. Wir streifen das Naturschutzgebiet Wolfsbruch. Die Strahlen tasten sich mit langen Schatten über das Land, sie haben das Hitzige, Sengende des Tages abgelegt und wenn man auf dem alten Weinberg steht, hat man einen guten Überblick über einen Teil der Inselwelt.

Auf die Insel gelangt man über die hübsche Wublitzbrücke. Quelle: Lars Sittig

Auf dem Gipfel, gleich neben den Weinstöcken, haben sich jetzt Erdbienen niedergelassen, eine stattliche, summende Kolonie ist entstanden. Aber man hat auch von etwas weiter unten, bei der Koppel eine phantastische Aussicht, ohne dass man die Erdbevölkerung stören muss.

Gleich nebenan, in Töplitz, gibt es einen Inselkindergarten und eine Inselschule. Und je mehr man sich auf die Insel-Geschichte einlässt, umso schöner wird es. Das war schon bei der „Schatzinsel“ von Robert Louis Stevenson so. Die Insel Töplitz ist mein Hiddensee vor der Haustür, die Wellness-Oase für den Feierabend.

Könnte auch die Ostsee sein – ist aber eine der vielen schönen Badestellen entlang der Strecke. Quelle: Lars Sittig

An einer Badestelle plätschern die Wellen an den Strand. Wenn man die Augen schließt, mäandern noch eine ganze Weile Lichtkreise durch das Dunkel: Als Kinder haben wir das oft gemacht und mir fällt ein, dass ich mal mit meinem Sohn hier war und es Tränen und Theater gab, weil sein Erdbeer-Eis in den Sand gefallen war.

Das ist nun auch schon zwanzig Jahre her, aber der Wind schiebt wie damals einen ganz leichten, kühl-warmen Lufthauch über das Wasser, während die Füße gekühlt werden und man könnte die Worte „märkischer Sand“ im Brandenburg-Lied auch um „märkischer Strand“ erweitern. „Abendstund hat Gold im Mund“ würde auch passen, weil die Sonnenstrahlen an den Badestellen wegen der Lichtbrechung auf den Wellenkronen glitzern, funkeln und tanzen.

Es geht weiter, durch den abgelegensten Teil der Insel, die wie jede verkehrstechnische Sackgasse ein besonderes Privileg genießt: Es gibt keinen Durchgangsverkehr – dafür viel Natur. Den engen Raum bei Göttin müssen sich verwucherte Erdelöcher (im Volksmund „der Busch“ genannt), ein rot schimmerndes Mohnfeld, Disteln hoch wie Weihnachtsbäume, ein lauschiger Trampelpfad am Sacrow-Paretzer-Kanal, Felder, Wiesen und andere Schönheiten teilen.

Eine Töplitzerin schwärmt von den Vorzügen, als wir sie auf einer kleinen Brücke am Speckgraben treffen. „Die Ruhe, gerade unter der Woche und die wunderschöne Natur, die Vogelgesänge, diesesUrusprüngliche. Der schönste Platz? Hier“, sagt sie und lacht, „einen besonderen Reiz hat auch diese Abgeschiedenheit, auf begrenztem Raum.“

Aber selbst auf kleinem Raum kann man sich verfahren. Wir halten uns nach einem Abstecher über einen Plattweg zum Kanal, der die Insel im Norden begrenzt, zu weit rechts – aber es ist schon zu spät, um den Navigations-Patzer noch zu korrigieren: Die Sonne blinzelt bereits müde. Wir rollen durch Töplitz, statt ohne Autoverkehr hinten am Eichholzberg entlang und verlassen das Eiland auf der Landstraße nach Grube.

Nattwerder, das idyllische Örtchen macht sich schon zur Nachtruhe bereit und wir treten kräftig in die Pedalen, weil es mal wieder viel später geworden ist, als gedacht. Zurück zum Bahnhof in der Blütenstadt, über die Eisenbahnbrücke am großen Zernsee, der Radweg liegt schon im Schein der Laternen. Ich bin froh, als ich fast gegen Mitternacht mein Refugium erreiche, gemütlich wegdämmere und kein Hase unangemeldet durch die Wohnung hoppelt, mich aufscheucht und Fotos machen will.

Die Route im Schnell-Check:

Start- und Zielpunkt/Anbindung an den ÖPNV: Die Rundtour beginnt am Bahnhof in Werder/ Havel und endet auch dort. Die Stadt ist mit der Regionalbahn gut erreichbar. Man kann den Ausflug aber auch von den Regionalbahnhöfen Charlottenhof oder Sanssouci in Potsdam starten, von dort zur Wublitzbrücke fahren und auf die Insel Töplitz übersetzen.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt keine nennenswerten Steigungen auf der Strecke, lediglich kleine Höhenunterschiede. Zwischen Leest und Grube muss ein Stück Landstraße genutzt werden. Die Tour ist aber, wenn man sich etwas mehr Zeit nimmt, auch für ältere Menschen und Kinder geeignet.

Länge: 26 Kilometer (Fahrtzeit knapp zwei Stunden).

Einzelabschnitte: Bahnhof Werder ( Havel) – Wublitzbrücke – Töplitz – Göttin – Leest – Grube – Nattwerder – Bahnhof Werder ( Havel)

Die Strecke: Die Strecke führt vom Bahnhof Werder über eine Eisenbahnbrücke, eine asphaltierte, kaum befahrbare Straße und einen Waldweg zur elegenten Wublitzbrücke – die nur von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden darf. Von dort geht es auf Wald-, Feld und Plattenwegen (von den Ortsdurchfahrten Töplitz, Göttin und asphaltierten Teilstücken abgesehen) auf einem Rundkurs über die Insel. Von Leest nach Grube muss ein Stück Landstraße genutzt werden, es geht dann aber wieder auf Platten- und Feldwegen über Nattwerder (wenig Autoverkehr) zur Wublitzbrücke – und von dort auf dem Hinweg zurück zum Bahnhof Werder.

Sehenswürdigkeiten: Der Rundkurs punktet mit der Schönheit der Natur, man bewegt sich mit Inselfeeling weit draußen im Grünen. Es gibt wunderbare Badestellen, verwucherte Erdelöcher bei Göttin, eine tolle Aussicht vom alten Weinberg in Töplitz und viele idyllische Orte. In Werder befindet sich unweit des Bahnhofes die Bismarckhöhe mit einer grandiosen Aussicht. Wer den Ausflug von Potsdam beginnt, kann einen Abstecher nach Sanssouci machen. In Werder lohnt sich beispielsweise die Besichtigung der Insel oder des Wachtelberges.

Entlang der Route leuchtet es herrlich grün und blau. Quelle: Lars Sittig

Bademöglichkeiten: Auf der Strecke der gibt es diverse Möglichkeiten ins Wasser zu springen, sehr schön ist die Badestelle in Töplitz – vor allem Abends, wenn die tiefstehende Sonne auf den Strand scheint.

Einkehrmöglichkeiten: Es gibt am Bahnhof Werder einen Imbiss und in der Blütenstadt – nur unweit entfernt von der offiziellen Tourroute verschiedene Einkehr- und Imbissmöglichkeiten. Auf der Strecke selber empfiehlt sich ein Picknick auf der Insel Tölpitz. Am besten Proviant und eine Decke mitnehmen und einen schönen Platz suchen – es gibt viele gut geeignete Stellen zum Rasten.

Wen trifft man hier? Die Strecke ist auf dem abgelegenen Teil der Insel recht menschenleer, die Radwege in der Nähe der Siedlungen und des Bahnhofes Werder sind dagegen gut befahren – hier trifft man auf andere Radfahrer und Ausflügler. Auch Angler stehen des öfteren am Ufer und gehen ihrem Hobby nach.

MAZ-Tipp: Badehose, Picknickdecke, Proviant, ein Buch und soviel Zeit wie möglich mitringen und sich eine Auszeit an einer der tollen Badestellen gönnen.

Die GPX-Daten der Strecke gibt es in unserem MAZ-Profil auf Komoot. Für die Leser von “Raus aufs Land” haben die Macher der Navigations-App aus Potsdam ein besonderes Angebot: Mit dem Code MAZONLINE20 erhalten Sie dort eine Region Ihrer Wahl im Wert von 8,99 Euro kostenlos. Melden Sie sich einfach unter www.komoot.de/g an und geben Sie den Gutscheincode ein (funktioniert nur für neu registrierte Nutzer).

Von Lars Sittig