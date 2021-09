Potsdam

Ist das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Zwei Abende nach der Bundestagswahl haben – vor etwaigen Sondierungen für eine Ampel- oder eine Jamaika-Koalition – vier Spitzenpolitiker von FDP und Grünen die Köpfe zusammengesteckt. Man habe „auf der Suche nach einer neuen Regierung Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes“ ausgelotet.

Am Morgen danach ist klar: Egal, was Annelena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner und Volker Wissing inhaltlich besprochen haben – das nach dem Treffen verbreitete Selfie auf Instagram schlägt im Netz hohe Wellen. Viermal das gleiche Foto mit der gleichen Bildunterschrift - doch der Teufel steckt im Detail.

Lesen Sie auch Grüne in Brandenburg wollen die „Ampel“ – Landes-FDP legt sich nicht fest

Drei der geposteten Bilder sind quadratisch - bis auf das von Robert Habeck. Was ein Twitter-Nutzer als Fingerzeig für die künftige Bundesregierung verstanden wissen will: „Habeck ist der einzige, der weiß, wie man auf Instagram rechteckige statt quadratische Bilder postet. Neuer Digitalminister!“ Vielleicht ist der Grüne auch nur pragmatisch oder eitel (oder beides): Er steht rechts außen im Bild, beim quadratischem Zuschnitt der Bilder fehlt ein Drittel Habeck.

Das grün-gelbe Quartett weckt bei einigen Usern musikalische Assoziationen, allerdings mit einem gewissen Retro-Charme. Jürgen Klöckner bringt das Quartett sogar in Bewegung. Zur Disco-Hymne „We Are Family“ aus Christian Lindners Geburtsjahr 1979 wackeln Baerbock und die drei Herren mit den Köpfen und bewegen synchron zum Songtext von Sister Sledge die Lippen.

Eine schöne Vorher-Nachher-Collage stellt das Politiker-Selfie neben ein Bandfoto von Silbermond. Die Konstellation (drei Jungs, eine Frau) stimmt, auch deren Anordnung auf dem Foto. Sängerin Stefanie Kloß hat zwar viel mehr Kajal um die Augen als Annalena Baerbock, trotzdem geht sie auf den ersten Blick als jüngeres Ich der Grünen-Kanzlerkandidatin durch. Der Text dazu: „Das sind Silbermond heute. Fühlen Sie sich jetzt auch alt?“

Andere User unterlegten das Selfie mit einem scheinbar harmlosen Text, der Linder & Habeck durch die Blume als Schwulenpärchen erscheinen lässt: „Ihr Lieben, Papa und Mama sind gut auf Sizilien angekommen. Am Hotelsempfang haben wir direkt ein wahnsinnig nettes Paar aus Berlin kennengelernt- zwei Männer!! Ist ja heutzutage zum Glück normal.“

Etwas den Durchblick verloren hat der Spiegel-Kollege Hasnain Kazim, der sich bei dem Anblick an ABBA erinnert fühlte( „haben sich gut gehalten“). Zur Erinnerung: Die vier Buchstaben stehen für Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid, also zwei Männer und zwei Frauen.

User Alex Barbian berfürchtet offenbar, dass Grüne und FDP in der Regierung die Gentrifizierung in Berlin befeuern könnten. Seine Bildunterschrift: „Das letzte was dein Kiez sieht, bevor der Stammspäti zu einer ,Zeit für Brot‘-Filiale wird.“

User Christian Helms fühlt sich durch das „Spannende-Zeiten“-Selfie an ein anderes Promi-Treffen erinnert, okay – prominent im Hannover-Maßstab. Prächtig amüsieren sich Carsten Maschmeyer (noch mit Schnurres), Gattin Veronica Ferres, der Fußballtrainer Mirko Slomka und Kappen-Klaus von den Scorpions. Auch nicht ganz falsch, denn der Herr Maschmeyer (neuerdings ohne Schnurres und Schmerztabletten) war im Wahlkampf einer der größten Gönner der Freien Demokraten.

SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz und der CDU-Vorsitzende Armin Laschet buhlen seit dem Wahlabend um Grüne und FDP, um Kanzler zu werden. Bis eine Entscheidung gefallen ist, werden Annalena von Silbermond und ihre drei Musiker bestimmt noch den ein oder anderen Twitter-Spaßvogel kreativ beflügeln.

Von Thorsten Keller