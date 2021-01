Potsdam

Die Parteibasis der Grünen in Brandenburg erwartet im Bundestagswahlkampf schwierige Auseinandersetzungen um das Werk des US-Autobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree). Die Partei wird vor Ort immer wieder mit der Frage konfrontiert, ob die Rodung von Bäumen und der hohe Wasserverbrauch im Zusammenhang mit der Fabrik für Elektroautos mit den Naturschutzzielen vereinbar sei. Das wurde am Freitag bei der virtuellen „Ostkonferenz“ der Partei deutlich.

Parteichefin Annalena Baerbock wurde von Parteifreunden aus Oder-Spree auf diesen Zwiespalt hingewiesen. „Wir dürfen uns auf keinen Fall wegducken“, sagte Baerbock. Man müsse den Wählern vermitteln, dass für die Fabrik eine ökologisch eher uninteressante Kiefernplantage gefällt werde und dass als Ausgleichsmaßnahme dafür ein „wertvoller, naturnaher Wald“ entstehe. Man dürfe Klimaschutz und Naturschutz nicht gegeneinander ausspielen, so Baerbock. Wegen des Klimawandels sei eine Umstellung auf Elektromobilität nötig, sonst drohe ein „richtiges Desaster“.

Anzeige

Klimaschutz und Geburtenstationen

Die Partei kennt ähnliche Konflikte vom Ausbau der Windkraft. Auch dort stehen die lokalen negativen Auswirkungen auf den Artenschutz, speziell Vögel und Insekten, im Konflikt mit dem Anspruch, eine umweltfreundliche Energieversorgung zu etablieren. „Wir müssen uns diesen Fragen stellen und immer wieder deutlich machen, wie viele Vögel oder Insekten an Glasscheiben und durch die Landwirtschaft sterben“, so Baerbock. „Wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen, bekommen wir ein großes Artenschutzsterben.“

Im Bundestagswahlkampf will die Parteichefin, die neben Robert Habeck als mögliche Kanzlerkandidatin gilt, auf das Thema Daseinsfürsorge setzen. „Wenn die Daseinsfürsorge bröckelt, bröckelt auch das Vertrauen in den Staat“, sagte sie. Viele Menschen fühlten sich abgehängt, wenn Bahnstrecken und Bahnhöfe stillgelegt oder Geburtenstationen auf dem Land geschlossen würden.

Koalition mit CDU : Warum nicht?

Baerbock bekräftigte den Anspruch, dass die Grünen mit der Ambition in den Wahlkampf ziehen, die nächste Bundesregierung anzuführen. „Wir werden auf Bundesebene deutlich machen, dass wir dieses Land von führender Stelle aus definieren wollen – inhaltlich wie personell“, sagte sie. Damit trat sie dem Aufruf einer linken Parteigruppe entgegen, die Grünen sollten auf eine Kanzlerkandidatur und damit auf „Personenkult“ verzichten.

Die Forderung, eine Koalition mit der CDU auszuschließen, weil die sich für eine strengere Asylpolitik einsetzt, lehnte Baerbock klar ab. „Ich kann leider nicht versprechen, dass wir bei der Bundestagswahl 50 Prozent erreichen. Das heißt, wir werden einen Koalitionspartner brauchen. Wer das sein wird, entscheiden die Wählerinnen und Wähler.“

Zu den Wahlchancen befragt verwies Baerbock auf das Pokal-Aus des FC Bayern München gegen den Zweitligisten Holstein Kiel: „Wenn Kiel die Bayern schlagen kann, heißt das für mich: In diesem Jahr ist das Unmögliche möglich.“

Von Torsten Gellner