In der Nacht zum Montag hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihren seit Samstagnachmittag dauernden Streik wie angekündigt vom Güter- auf den Personenverkehr ausgeweitet. Bis Mittwochfrüh, 2 Uhr, müssen sich Millionen Reisende auf massive Einschränkungen vor allem im Fernverkehr einstellen. „Wenn möglich, verschiebt bitte geplante Reisen“, bittet die DB auf ihrer Website.

Dazu kommt in der Hauptstadtregion eine Regenfront, so dass sich Radfahren als Alternative auch nicht wirklich aufdrängt. In Berlin selbst ist der Umstieg aus U-Bahn, Straßenbahn oder Bus möglich – die BVG werden nicht bestreikt.

Die S-Bahn Berlin fährt nach dem gleichen Notfahrplan wie beim GDL-Streik vor zwei Wochen. Die für Pendler wichtige Ringbahn (S 41/ S42) fährt gar nicht, die anderen Linien sind zum Teil verkürzt und werden nur im 20-Minuten-Takt bedient. Statt der S7 (endet in Berlin-Friedrichstraße) fährt die S1 ab und nach Potsdam Hauptbahnhof. Hier die geänderte Linienführung auf einen Blick.

In Potsdam läuft es wohl aber nicht so gut mit der verlängerten Linie S1, wie dieses Foto vom Bahnsteig beweist.

„Sieht ziemlich leer aus“, schreibt MAZ-Mitarbeiterin Naomi Gyapong vom Hauptbahnhof in Potsdam. Es sei insgesamt weniger chaotisch als beim GDL-Streik vor zwei Wochen, so ihr Eindruck. „Zumindest stimmen die Anzeigetafeln dieses Mal. Beim letzten Streik wurden zwar Züge angezeigt, die sind dann aber ohne weitere Informationen nicht gekommen.“ Die meisten Pendler im Bahnhof hätten Verständnis für die Streiks geäußert.

Gähnende Leere auf den Bahnsteigen in Potsdam– und das an einem Montagmorgen um viertel vor Acht. Quelle: Naomi Gyapong

In Berlin hat der Ausstand dazu geführt, dass der Berufsverkehr auf der Straße laut Verkehrsinformationszentrale früher als sonst begonnen. Es kommt zu längeren Staus. Derzeit sind in Neukölln die Zufahrten Buschkrugallee und Britzer Damm auf die Stadtautobahn A100 gesperrt. In der Gegenrichtung blockierte auf der A100 ein defekter Lkw in Höhe Spandauer Damm den Verkehr, es kam zu einem längeren Rückstau auf der A111.

Im Regionalverkehr werden nach Angaben der Bahn diese Linien nicht bedient: FEX (Flughafen-Express), RB10/14, RB13, RB20, RB21, RB22, RB31, RB49, RB55 und RE/RB66. Der BER ist mit dem Zug nur mit der S9 (ab Schöneweide) zu erreichen.

Nicht bestreikt werden die Konkurrenten der DB – in Brandenburg sind das die Odeg und die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB).

Während der GDL-Streik an diesem Montagmorgen die volle mediale Aufmerksamkeit bekommt, geht ein anderer Arbeitskampf in der Hauptstadt ein wenig unter. Auch bei den landeseigenen Krankenhauskonzernen Charité und Vivantes wird gestreikt.

Die Behandlung von Notfällen werde gewährleistet, sagte ein Verdi-Sprecher. Sowohl Vivantes als auch die Charité haben planbare Eingriffe abgesagt.

„Die Notfallversorgung wird sichergestellt, dennoch ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Wir bitten Erkrankte in weniger dringlichen Fällen die Notaufnahmen anderer Krankenhäuser aufzusuchen und bitten um Verständnis“, heißt es bei der Charité.

Der Gewerkschaft geht es um einen Tarifvertrag, der eine Mindestpersonalausstattung für Stationen festlegt. Außerdem wollen Angestellte von Vivantes-Tochterunternehmen den vollen Tariflohn des öffentlichen Dienstes erhalten.

