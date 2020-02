Bahn investiert in diesem Jahr 840 Millionen Euro in der Region

Potsdam

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr in Berlin und Brandenburg rund 840 Millionen Euro in das Schienennetz und ihre Bahnhöfe investieren. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Geld ist Teil der bundesweiten Rekordsumme von 12,1 Milliarde Euro, welche die Bahn in diesem Jahr in neue Signalanlagen, Weichen, Brücken und Bahnhöfe stecken will.

Die 840 Millionen sind noch einmal deutlich mehr als in den vergangenen Jahren: 2018 hatte die Bahn 318 Millionen Euro in die Infrastruktur der Region gesteckt, vergangenes Jahre waren es 780 Millionen Euro.

Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für das Land Berlin. Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Für eine höhere Leistungsfähigkeit packe die Bahn über 200 Kilometer Gleise, mehr als 170 Weichen und 35 Brücken an, sagte der DB-Konzernbevollmächtigte für Berlin, Alexander Kaczmarek. Daneben würden Langzeitprojekte wie der Ausbau der Dresdner Bahn, der für die Flughafenanbindung wichtig ist, vorangetrieben, hieß es.

Mit rund 200 Projekten würden die Bahnhöfe in Berlin und Brandenburg mittelfristig kundengerecht modernisiert. Dazu gehören Gleiserneuerungen zwischen Brieselang und Falkensee sowie zwischen Spandau und Falkensee, neue Weichen zwischen Spandau und Wustermark, eine Brückensanierung bei Hennigsdorf, Brückenarbeiten zwischen Beelitz-Heilstätten und Seddin sowie neue Gleise zwischen Ludwigsfelde und Jüterbog. Auch in das S-Bahn-Netz werden Millionen investiert.

Bahn verspricht „kundenfreundliches Bauen“

Die Baustellen brächten für die Kunden natürlich Beeinträchtigungen mit sich, sagte Kaczmarek. Dort, wo es möglich sei, setze man aber auf ein „kundenfreundliches Bauen“, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Erfahrungen habe man etwa bei der Berliner S-Bahn sammeln können, wo Reparaturarbeiten zwischen 22 und 5 Uhr stattgefunden hätten. Außerdem sollen wieder viele Projekte auf die verkehrsarme Ferienzeit gelegt werden. „Wir können aber natürlich nicht alles in die Ferien packen, auch das hat Grenzen“, ergänzte Baubetriebsleiter Christian Morgenroth.

Nachdem die Bahninfrastruktur über Jahre hinweg eher stiefmütterlich behandelt worden war, hatte das Unternehmen in den vergangenen Jahren immer mehr Geld investiert. Bis 2030 sollen deutschlandweit insgesamt 86 Milliarden Euro in das Netz fließen. Der Bund hatte seine Zuweisungen an das Unternehmen deutlich aufgestockt. Bahnchef Richard Lutz hatte eine höhere Pünktlichkeit versprochen. Dafür sei eine leistungsfähige Infrastruktur unabdingbare Voraussetzung.

Von Torsten Gellner