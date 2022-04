Potsdam

Der Regionalverkehr der in Berlin und Brandenburg soll bis 2037 emissionsfrei werden. Die letzten Diesel-Loks sollen bis dahin aus dem Verkehr genommen, Strecken weiter elektrifiziert und Züge zum Teil auch mit alternativen Antrieben eingesetzt werden.

Das teilten Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) und Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) am Mittwoch in Hennigsdorf (Oberhavel) mit. „Wir wollen die Verkehrswende in Brandenburg mit Nachdruck vorantreiben“, sagte Beermann.

Knapp drei Viertel der Regionalzüge in Brandenburg und Berlin sind derzeit elektrisch unterwegs und werden per Oberleitung mit Strom versorgt. In den nächsten 15 Jahren sollen alle übrigen Strecken ebenfalls frei von fossilen Antrieben werden, hieß es.

Dazu sollen die letzten rund 25 Prozent der Strecken aber komplett mit Oberleitungen versehen werden. Vielmehr ist geplant, dass dort anstelle von Diesel-Loks neue Züge unterwegs sind, die entweder mit Wasserstoff-Antrieben versehen sind oder von Batterien angetrieben werden. Dazu sei dann lediglich ein abschnittsweiser Bau neuer Stromleitungen nötig oder im Falle von Wasserstoff-Triebzügen eine Tankstelle, hieß es.

VBB-Gutachten: RE6 soll batteriebetrieben fahren

Auf der längsten Strecke in Brandenburg, die noch ohne Oberleitung ist, verkehrt der Prignitz-Express mit den Linien RE6 und RB55. Bei einer Neu-Ausschreibung des Verkehrsvertrags für die Strecke soll nun der Weg freigemacht werden für den erstmaligen Einsatz eines strombetriebenen Zuges.

Bisher ist noch unklar, ob auf der stark nachgefragten Pendler-Strecke ein Zug mit Wasserstoff-Antrieb oder ein E-Zug eingesetzt wird, der über Akkus mit Strom erzeugt wird. Ein Gutachten im Auftrag des VBB legt nun aber eine Vorentscheidung nahe. Die Untersuchung kommt den Angaben zufolge zu dem Schluss, dass die günstigere Alternative auf dieser Strecke der Einsatz von Batterie-Triebzügen sei. Diese seien effizienter als Wasserstoff-Züge, heißt es. „Es werden zwei unterschiedliche Antriebe getestet. Akku und Wasserstoff. Was sich als wirtschaftlicher herausstellt wird gekauft“, sagte Bettina Jarasch.

Die Entscheidung für die Heidekrautbahn ist bereits gefallen. Die RB27 soll ab 2024 mit wasserstoffbetriebene Züge unterwegs sein, vorerst aber nur auf der Teilstrecke Basdorf – Berlin-Wilhelmsruh. Bis 2030 sollen die Züge dann bis Gesundbrunnen durchfahren können.

30-Minuten-Takt geplant

Damit muss die Strecke nur auf einigen Abschnitten mit Oberleitungen versehen werden, über die sich der Zug dann während der Fahrt wieder aufladen kann. Wie viele Kilometer Leitungen dafür gebaut werden müssen, will der VBB gemeinsam mit der Deutschen Bahn in einem nächsten Planungsschritt klären.

Auf der vielfach nachgefragten und wachsenden Strecke des RE6 soll im Rahmen des Ausbauprojekts i2030 zwischen Hennigsdorf und Neuruppin bis 2026 ein 30-Minuten-Takt gelten.

Von Torsten Gellner und Till Eichenauer