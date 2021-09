Potsdam

Der Bahnhof Fangschleuse in der Gemeinde Grünheide (Oder-Spree) liegt gleich in der Nähe des im Bau befindlichen Tesla-Werks – aber nicht nah genug. Damit die künftigen Mitarbeiter, die mit der Bahn kommen, ihren Arbeitsplatz zu Fuß erreichen können und nicht noch den Bus nehmen müssen, soll der Bahnhof zwei Kilometer weiter in die unmittelbare Nähe zum Tesla-Werk verlegt werden.

Die Kosten für die Verlegung belaufen sich auf rund 50 Millionen Euro und sollen ausschließlich aus öffentlichen Landesmitteln finanziert werden. Tesla muss sich an der verkehrlichen Anbindung also nicht beteiligen. Die Landesregierung hatte dies bisher stets verteidigt.

Gutachter: Landesregierung hätte Verlegung melden müssen

Ein Gutachten der Wirtschaftskanzlei Streitboerger kommt jetzt zu dem Schluss, dass es sich bei der Bahnhofsverlegung um eine meldepflichtige Beihilfe handelt. Diese hätte von der Landesregierung bei der EU-Kommission angemeldet werden müssen, heißt es in dem Gutachten, das die Linken-Fraktion im Brandenburger Landtag in Auftrag gegeben hatte und das der MAZ vorliegt. Zuerst hatte das Portal Business Insider darüber berichtet.

Es handele sich dabei um eine Subvention. Denn die teure Infrastrukturmaßnahme nutze ausschließlich Tesla, nicht aber der Allgemeinheit, so das ’Fazit des Gutachers Prof. Christoph Görisch.

Es sei davon auszugehen, dass die Förderung der ausschließlich im Zusammenhang mit dem Güterverkehr zum Tesla-Betriebsgelände und dem Personenverkehr für die Belegschaft erfolgenden Verlegung des Regionalbahnhofs Fangschleuse durch das Land Brandenburg grundsätzlich eine Beihilfe darstelle, heißt es in dem Gutachten. Dies wäre nicht der Fall, wenn Tesla „als Begünstigte der gewidmeten Infrastruktur“ den dadurch entstehenden wirtschaftlichen Vorteil finanziell vollumfänglich ausgleicht.

Eine Konsequenz: Die EU-Kommission lehnt die Beihilfe ab

Aus Sicht der Linken sind mehrere Konsequenzen denkbar. Die EU-Kommission könnte die Behilfe ablehnen, dann müsste Tesla die Verlegung selbst zahlen. Die EU könnte Brandenburg zu einer Strafzahlung verdonnern. Und Konkurrenten von Tesla wie BMW, Daimler oder Volkswagen könnten auf Ausgleichszahlungen bestehen.

Der verkehrspolitische Sprecher der Linken, Christian Görke, sagte der MAZ: „Die Landesregierung muss schnellstens für volle Transparenz sorgen und Tesla nachträglich an der Finanzierung des neuen Superbahnhofs beteiligen.“ Das sei angesichts der aktuellen Finanzsituation im Landeshaushalt „ein klares Muss“.

Eine andere Sicht vertritt das zuständige brandenburgische Infrastrukturministerium von Minister Guido Beermann (CDU). Es bestreitet einen Zusammenhang der Verlegung des Bahnhofs mit der Gigafactory-Projekt. Schon aufgrund des Einsatzes deutlich längerer Züge auf der Linie RE1 sei eine Erweiterung des bisherigen Bahnhofs Fangschleuse erforderlich – unabhängig von der Ansiedlung von Tesla. „Dabei werden sinnvollerweise auch die neuen Verkehrsanforderungen aus dem B-Plan für die Tesla-Ansiedlung berücksichtigt“, teilte Ministeriumssprecherin Katharina Burkardt der MAZ mit. „Es handelt sich demnach nicht um eine Beihilfe, die der EU-Kommission gemeldet werden muss.“

Entscheidung über Förderung steht offenbar unmittelbar bevor

Indes scheint die Bewilligung einer staatlichen Förderung für Tesla durch das Bundeswirtschaftsministerium reif zu sein, wie der Tagesspiegel berichtete. Der Konzern kann voraussichtlich mit staatlichen Fördermitteln von rund 1,1 Milliarden Euro aus einem Europäischen Batteriezellenprogramm rechnen. Es gebe aber „noch keine finale Zahl“ für die Förderung von Tesla im Rahmen des Batterieprojekts, teilte das Ministerium mit.

Tesla will in Grünheide bei Berlin nicht nur seine erste Elektroautofabrik in Europa bauen, sondern dort auch Batteriezellen in Massen produzieren. Die EU-Kommission hatte Anfang des Jahres zum zweiten Mal Milliardenhilfen zur Unterstützung der Batterieproduktion in Europa genehmigt. Deutschland und elf weitere EU-Länder können bis zu 2,9 Milliarden Euro zusätzlich bereitstellen, damit sollen Fortschritte bei der Elektromobilität erzielt werden. Von den Fördermitteln kann auch Tesla in Brandenburg profitieren. Deutschland koordiniert das zweite Batterieprogramm.

In Grünheide sollte ursprünglich bereits Anfang Juli die Herstellung von Elektroautos beginnen, inzwischen peilt Tesla aber das Jahresende an. Das Unternehmen baut derzeit über vorzeitige Genehmigungen, weil die abschließende Entscheidung über die umweltrechtliche Genehmigung durch das Land Brandenburg noch aussteht. Wann die Entscheidung kommt, ist bisher offen. Pro Jahr sollen in Grünheide in Brandenburg bis zu 500 000 Fahrzeuge vom Band rollen.

