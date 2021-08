Berlin

Die Lokführergewerkschaft GDL eskaliert den Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn. Seit heute Nacht wird der Personenverkehr erneut 48 Stunden lang bestreikt, und zwar bis Mittwoch 2 Uhr. Im Güterverkehr begann der Ausstand schon am Samstag um 17 Uhr. Das hatte Gewerkschaftsboss Claus Weselsky am Freitagmittag angekündigt.

Die DB sprach in einer ersten Reaktion von einer „völlig überflüssigen Belastung der Kunden“. Das Unternehmen will rund ein Viertel des normalen Fahrplans im Fernverkehr anbieten. Auf ausgewählten Hauptstrecken (etwa Berlin – Köln, Hamburg – Köln, Hamburg – Frankfurt oder München – Stuttgart) sollen die Züge im Zwei-Stunden-Takt fahren. Im Regional- und S-Bahnverkehr peilt die Bahn etwa 40 Prozent des Zugverkehrs an.

Die Bahn scheiterte am Sonntag mit dem Versuch, den Streik im Personenverkehr noch abzuwenden. Sie erklärte sich bereit, über eine Corona-Prämie für die Beschäftigten zu verhandeln. Die GDL sieht darin jedoch ein „Scheinangebot“ und weitet ihren Streik wie geplant aus.

DB reagiert kulant: Zugbindung wird aufgehoben

Die Bahn schaltet für Fahrgäste eine kostenlose Streik-Rufnummer (08000/996633) und hat eine Kulanzregelung angekündigt: Kunden können für den Streikzeitraum gebuchte Tickets ab sofort bis einschließlich 4. September flexibel nutzen – oder stornieren. Auch bei Spar- und Supersparpreisen werde die Zugbindung entsprechend aufgehoben. Wer am Montag oder Dienstag „nicht zwingend“ fahren müsse, sollte seine Reise im Fernverkehr aber verschieben, empfiehlt die DB. Ersatzfahrpläne und detaillierte Infos aus den Regionen werden auf bahn.de/aktuell veröffentlicht.

Auf diesen Linien werden weder ein reduzierter Ersatzverplan noch ein Busersatzverkehr angeboten:

FEX, RB10/14, RB13, RB20, RB21, RB22, RB31, RB49, RB55, RE/RB66

S-Bahn-Berlin fährt mit Notfahrplan

In Berlin wird die S-Bahn während der Streiktage ein abgespecktes Angebot bieten. So wird die S1 Oranienburg – Wannsee bis nach Potsdam Hauptbahnhof verlängert, die S7 fährt hingegen nur von Ahrensfelde bis Friedrichstraße. Der BER wird mit der S9 (ab Schöneweide) bedient. Die S46 ab Königs Wusterhausen endet in Schöneberg. Die Ringbahn (s 41/S 42) fährt während des Streiks gar nicht. Die S-Bahnen verkehren jeweils im 20-Minuten-Takt, nach 21 Uhr im 40-Minuten-Takt. Die BVG werden nicht bestreikt, U-Bahn, Tram und Busse fahren nach Plan.

Die Klausel sieht vor, dass mit der EVG neu verhandelt wird, wenn die Bahn einer anderen Gewerkschaft in einem Tarifabschluss mehr zugesteht. EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel betonte: „Wann dieser Tarifkonflikt vorbei ist, das bestimmen wir.“

GDL fordert Lohnerhöhung und Corona-Prämie in 2021

Die GDL hatte bereits in der vorigen Woche zu einem zweitägigen Streik aufgerufen und damit den Fern- und Regionalverkehr empfindlich getroffen. Die Deutsche Bahn richtete einen Notfahrplan ein, musste den größten Teil der Fahrten aber streichen.

Auch der erneute Streik dürfte wieder Millionen Fahrgäste treffen, darunter viele Urlaubsreisende. In zehn Bundesländern sind noch Schulferien.

Die GDL fordert Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent (in zwei Stufen) sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr. Anders als die EVG will sie in diesem Jahr keine Nullrunde akzeptieren.

Die Bahn bietet ebenfalls 3,2 Prozent mehr Entgelt, jedoch zu späteren Zeitpunkten: 1,5 Prozent mehr ab Januar 2022 und 1,7 Prozent ab März 2023 bei einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2024.

Konkurrenz-Gewerkschaft EVG will nachverhandeln

Unterdessen pocht die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) auf die gleichen Leistungen, wie sie die GDL möglicherweise mit ihren Streiks erzwingt. „Wir haben dem Arbeitgeber deutlich gemacht, dass wir eine Revisionsklausel haben, und die werden wir nutzen“, sagte EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel der Deutschen Presse-Agentur.

Von Thorsten Keller