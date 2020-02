Brandenburg setzt auch bei Kitas auf Seiteneinsteiger

Potsdam

Wegen des Fachkräftemangels sollen auch an Brandenburgs Kitas vermehrt Seiteneinsteiger tätig werden. Die Landesregierung lässt derzeit die Personalverordnung für Kindertagesstätten überarbeiten. Der Entwurf, der der MAZ vorliegt, sieht vor, dass ab August dieses Jahres mehr nicht-pädagogisches Personal in der Kinderbetreuung eingesetzt werden kann.

In dem Papier heißt es: Das „notwendige pädagogische Personal“ könne neben dem pädagogischen Fachpersonal künftig auch Diätassistentinnen und Hauswirtschaftsassistentinnen umfassen – und zwar „in angemessenem Umfang“. Im Krippenbereich (bis drei Jahre) können neben ausgebildeten Erziehern schon heute auch Säuglings- und Kinderkrankenschwestern arbeiten.

„Dann gehen wir auf die Barrikaden“

Der Plan stößt beim Landeskita-Elternbeirat auf erheblichen Widerstand. Elternsprecher Danilo Fischbach sagte gegenüber der MAZ: „Das wäre eine ähnliche Entwicklung wie in den Grundschulen mit den vielen Seiteneinsteigern. Wenn es dazu kommt, dann gehen wir Eltern auf die Barrikaden.“

Eine neue Personalverordnung ist aus mehreren Gründen nötig. Zum einen gilt ab März die Masern-Impfpflicht. Per Verordnung soll nun geregelt werden, dass die Mitarbeiter in den Kitas einen entsprechenden Impfschutz oder eine Immunität vorweisen müssen. Außerdem reagiert das Bildungsministerium auf den erhöhten Personalbedarf ab 1. August. Dann soll der Betreuungsschlüssel in den Kitas von 1 zu 11 auf 1 zu 10 verbessert werden. Ein Erzieher wäre dann rechnerisch für zehn Kinder im Alter von drei bis sechs zuständig.

Kitas haben ein Fachkräfteproblem

Dafür rechnet Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD mit einem deutlich höheren Personalbedarf. Rund 650 neue Erzieher müssten im Sommer eingestellt werden. Die Mehrkosten liegen in diesem Jahr bei 16 Millionen, im kommenden Jahr bei zusätzlichen 41 Millionen Euro.

Kitas haben aber seit Jahren Probleme, genügend Mitarbeiter zu finden. Elternsprecher Danilo Fischbach geht deswegen davon aus, dass das Land die Personal-Kriterien aufweichen will. Auch bei den Schulen setzt das Land aus Mangel an Alternativen zunehmend auf Seiteneinsteiger. Unter den im vergangenen Jahr eingestellten Lehrern war etwa jeder dritte ein Quereinsteiger.

Beruf muss attraktiver werden

Das sei der falsche Weg, so Fischbach. „Natürlich wachsen Erzieher nicht auf Bäumen. Wir müssen aber an den Ursachen des Fachkräftemangels arbeiten“, sagte er. Statt die Einstellungskriterien zu senken, müsse der Beruf attraktiver werden. „Dafür muss man endlich das leidige Schulgeld abschaffen und stattdessen wie bei anderen Berufen eine Ausbildungsvergütung einführen“, sagte er.

Die Abschaffung des Schulgelds ist Teil eines Forderungskatalogs, den Elterninitiativen am Dienstag an den Petitionsausschuss des Landtages übergeben haben. Rund 15.000 Brandenburger haben sich der Petition für bessere Kitas angeschlossen. Ein weiteres Ziel ist die umfassende Beitragsfreiheit bei einem gleichzeitigen Personalaufwuchs.

Ernst : Beruf ist weiter stark nachgefragt

Seiteneinsteiger würden nicht zu der Ankündigung der Ministerin passen, dass Kitas die Kinder besser auf die Schule vorbereiten sollen, kritisierte Elternsprecher Fischbach. „Wenn man die Standards hier erhöhen will, braucht man qualifiziertes Personal“, sagte er.

Ministerin Ernst hatte im Januar darauf verwiesen, dass der Erzieherberuf weiter stark nachgefragt sei und im Sommer rund 1500 neu ausgebildete Absolventen die Brandenburger Fachschulen verlassen würden.

