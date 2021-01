Potsdam

Dagmar Seume, Regisseurin und Autorin aus Brandenburg, ist wütend – und sie hat Angst. Seumes Mutter ist 86 Jahre alt, lebt in einer privaten Seniorenresidenz in Bad Saarow ( Oder-Spree) und leidet an Demenz, eine Infektion mit dem Virus wäre vermutlich tödlich. Doch der Weg zur rettenden Impfung ist für Seumes Mutter und die anderen Senioren der Einrichtung kompliziert und steinig.

Denn ein bereits vereinbarter Impftermin für den 18. Januar wurde abgesagt. Das mobile Impfteam werde nicht kommen, informierte das Impfzentrum Frankfurt (Oder) wenige Tage vor dem Besuch in der Einrichtung. Die Begründung: mangelnde Priorität.

Private Pflegeeinrichtungen müssen warten

Denn private Pflegeeinrichtungen, betreute Wohngemeinschaften und Menschen, die zu Hause gepflegt werden, stehen in der Prioritätenliste hinter stationären Einrichtungen. Konkret bedeutete das: Während die mobilen Impfteams die stationären Einrichtungen anfahren, müssen die Patienten in den privaten Heimen sich individuell um Termine in den Brandenburger Impfzentren kümmern. Doch die vergeben momentan keine neuen Termine mehr – aus Mangel an Impfstoff.

Nicht nur Seume und ihre Mutter sind von dieser Regelung betroffen. Von rund 132.000 Pflegebedürftigen in Brandenburg werden knapp 82 Prozent zu Hause gepflegt. „Für viele dieser Menschen bedeutet eine Fahrt zu einem Impfzentrum eine enorme Anstrengung“, sagt Dagmar Seume. Und nicht jeder ist transportfähig.

Viele Ältere sind nicht transportfähig

„Wir haben Patienten, die beatmet werden müssen“, sagt Stephanie Bülow, stellvertretende Pflegedienstleitung der Einrichtung in Bad Saarow, in der auch die Mutter von Dagmar Seume untergebracht ist. „Die können nicht zum nächsten Impfzentrum fahren, gehören aber zu der Hochrisikogruppe.“ Neben dem Transport sieht Bülow noch ein weiteres Hindernis: die Ansteckung mit dem Virus. „Bisher hatten wir in unserem Haus keinen einzigen Fall“, sagt Bülow. Das Pflegepersonal werde jede Woche getestet und das Hygienekonzept sei sehr streng. Die Fahrt zu einem vollen Impfzentrum, befürchtet Bülow, könnte diese Anstrengungen zunichte machen.

Dagmar Seume hat mittlerweile eine Online-Petition gestartet. Ihre Forderungen richten sich an das Bundesgesundheitsministerium und an das zuständige Ministerium in Brandenburg. Auch nicht stationäre Einrichtungen, in denen über 80-jährige leben, sollten durch mobile Impfteams angefahren werden, fordert Seume in ihrer Petition.

Rund 200.000 Impfdosen fehlen in Brandenburg

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es dazu, dass man gerne alle Berechtigten sofort impfen würde, allerdings dafür der nötige Impfstoff fehle. 280.000 Personen seien momentan in Brandenburg berechtigt, sagt Gabriel Hesse, Sprecher des Ministeriums. „80-90.000 Impfdosen haben wir momentan zur Verfügung.“

In den stationären Einrichtungen sei das Risiko einer Ansteckung höher als in kleineren privaten Einrichtungen oder in der häuslichen Pflege, begründet Hesse die Priorisierung von stationären Einrichtungen und verspricht: „Wenn diese Einrichtungen durchgeimpft sind, wird die nächste Gruppe der Berechtigten in den Blick genommen.“ Dazu sei man bereits mit den Kommunen im Gespräch, so Hesse.

Für die privaten Senioresidenzen, betreute Wohngemeinschaften und Menschen, die zu Hause gepflegt werden heißt es weiter: abwarten.

Von Gesa Steeger