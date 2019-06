Potsdam

Janin Netzel ist 20 Jahre alt, hat ihr Abitur in der Tasche, ist gerade im ersten Lehrjahr ihrer Ausbildung und kombiniert ihr Outfit gern mit dem einen oder anderen roten Farbtupfer. Von Berufs wegen. Janin Netzel macht bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) eine Ausbildung zur Bankkauffrau. „Ich liebe Mathematik“, sagt die junge Frau, die aus Ketzin im Havelland stammt. Banker ist ihr Traumberuf. Angst, dass ihr Beruf in Zeiten von Online-Banking und der Reduzierung von Bankfilialen zum Auslaufmodell wird, hat sie nicht.

Viele Optionen als Bankkauffrau

Dieser Beruf eröffne so viele Optionen, betont Janin Netzel. Vom Einsatz in der Buchhaltung über die Betreuung von Firmenkunden bis hin zur Beratung in Sachen Geldanlage – „Wir sind immer noch für die Kunden da. Und das wird auch in zehn Jahren so sein“, ist die Brandenburgerin überzeugt.

In einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom gaben sieben von zehn Deutschen an, dass sie Online-Banking nutzen. Vor Jahresfrist lag der Anteil bei 62 Prozent. „Für Banken und Sparkassen bedeuten die Digitalisierung der Finanzbranche und das veränderte Kundenverhalten einen grundlegenden Umbruch“, sagt Achim Berg, Präsident von Bitkom. Dieser Umbruch biete allerdings etablierten Anbietern ebenso wie Digitalunternehmen und innovativen Fintechs – also Anbietern moderner Technologien im Bereich Finanzdienstleistungen – „riesige Chancen“, so Berg.

MBS baut Servicecenter aus

„Die vielleicht auffälligste Änderung in unserer Arbeit ist, dass der Bargeldkontakt deutlich abnimmt“, erklärt Leonie Gipkens, die bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse im Bereich Ausbildung tätig ist. Aber auch hinter den Kulissen ändert sich so einiges. Der Einsatz von Chatbots – das sind Dialogsysteme, die automatisch auf online gestellte Anfragen antworten – ist in der Testphase. In Luckenwalde (Teltow-Fläming) baut die MBS für ihre Kunden ihr Servicecenter weiter aus, in dem die Mitarbeiter schnell auf Anfragen reagieren – auch per Mail und auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten. An den Stellen, an denen früher die Banker Überweisungen entgegengenommen, Bargeld ausgezahlt oder Münzen für die Kunden gerollt haben, steht heute vor allem eines: Beratung.

Das ist es auch, was die künftige Bankerin Netzel an ihrem Beruf reizt. „Den Kunden zu helfen, die mit ihren Anliegen, mit ihren Kreditanfragen oder mit ihrem Wunsch, ein Online-Konto zu eröffnen, zu uns kommen – das ist das Wichtigste“, sagt die 20-Jährige. Bereits nach kurzer Zeit und gemeinsamer Einarbeitung kann sie die Kundenanliegen in Nauen eigenständig bearbeiten.

Die Anforderungen an angehende Bankkaufleute

Um einen Ausbildungsplatz bei der MBS zu bekommen, hat Janin Netzel mehrere Tests und Bewerbungsrunden im Assessmentcenter der Sparkasse in Potsdam überstehen müssen. Rund 120 Auszubildende und auch Studenten in dualen Studiengängen hat die MBS in ihren Filialen. Bewerber für diese Stellen hat die Sparkasse an sich genug, freut sich aber immer über weitere. Etwa jeder dritte Bewerber wird letztlich auch genommen, wie Leonie Gipkens aus dem Ausbildungsbereich erklärt. Zum festen Bestandteil der Bewerbungsrunden gehört unter anderem ein Rollenspiel, in dem ein Beratungsgespräch simuliert wird. So sollen Kreativität und Kommunikationsfähigkeit der künftigen Azubis getestet werden.

Gefragt sind aber auch solche Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Kontaktfreude und Empathie. Guter Ausdruck im Deutschen, gute Mathekenntnisse und Englischkenntnisse sind ebenfalls von Vorteil. Der Beruf der Bankkaufleute sei sehr abwechslungsreich, erklärt Leonie Gipkens. Sie müssen es schaffen, sich auf jeden Kunden und dessen spezielle Anliegen immer wieder neu einzustellen.

Das fasst Ninh Dinh Duc Khanh aus Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) unter „Kontakt zur Außenwelt“ zusammen. Und der hat dem heute 26-Jährigen bei seinem ersten beruflichen Anlauf gefehlt. Er hatte nach seinem Abi zunächst Chemie studiert. Den Bachelor hat er noch gemacht und sogar mit dem Master angefangen. Doch dann hat er sich eingestanden: „Dieses Studium ist nichts für mich.“ Viel zu theoretisch. Jetzt in der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der MBS seien Theorie und Praxis viel besser miteinander verknüpft.

Auch Ninh Dinh Duc Khanh ist im ersten Ausbildungsjahr. Ihn interessieren die Hintergründe des Wertpapierhandels und die Möglichkeiten, in Zeiten der Null-Zins-Politik Geld anzulegen und zu vermehren. Im November geht der 26-Jährige für ein Auslandspraktikum nach London.

Persönliche Beratung bleibt wichtig

„Ich möchte keinen Beruf haben, der mich unglücklich macht“, sagt der junge Mann aus Königs Wusterhausen. Ninh Dinh Duc Khanh beschreibt sich selbst als „Rechnungswesentyp“, der einen Beruf mit sozialer Kompetenz sucht. Er ist sicher, mit der Ausbildung zum Banker das Richtige für sich gefunden zu haben. In der Ausbildung werde man als Azubi gut angeleitet, sagt Ninh Dinh Duc Khanh. Bei guter Leistung kann der Fachkräfte-Nachwuchs schnell Verantwortung im Job übernehmen. Und auch wenn Janin Netzel und Ninh Dinh Duc Khanh ganz selbstverständlich ihr Konto online führen, so haben sie doch die Beratungsleistung eines Bankers selbst schätzen gelernt. Ninh Dinh Duc Khanh hat in der Bankfiliale eine Berufsunfähigkeits-Versicherung abgeschlossen. Janin Netzel hat sich für eine Geldanlage entschieden. Beide nach eingehender persönlicher Beratung.

Geldüberweisung per Klick 70 Prozent der Deutschen ab 16 Jahren setzen auf Online-Banking. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Vor Jahresfrist lag der Anteil bei 62 Prozent. Die Umfrage ergab deutliche Unterschiede im Nutzungsverhalten zwischen den einzelnen Altersgruppen. Bei den 16- bis 29-Jährigen nutzen 85 Prozent der Befragten Online-Banking. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 93 Prozent und bei den 50- bis 64-Jährigen sind es 83 Prozent. Im Alter von 65+ liegt die Vorliebe fürs Online-Banking bei 21 Prozent. Befragt wurden im Auftrag von Bitkom 1005 Bundesbürger.

Von Ute Sommer