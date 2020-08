Potsdam

Die Kunsthistorikerin Ortrud Westheider leitet seit 2016 das Museum Barberini in Potsdam. In dieser Funktion berät sie auch den Museumsgründer und Sammler Hasso Plattner.

Frau Westsheider, es gab mit „ Monet. Orte“ (2020) und „ Impressionismus. Die Kunst der Landschaft“ (2017) bereits zwei aufwändige Sonderausstellungen mit Leihgaben von Hasso Plattner. Wird in der Dauerausstellung „ Impressionismus. Die Sammlung Hasso Plattner“ ein Bild zu sehen sein, das die Stammbesucher des Barberini noch nicht kennen?

Ortrud Westheider: Es gibt viele Bilder, die wir noch nicht in den Ausstellungen des Museums Barberini gezeigt haben. Zum Beispiel unser Plakatmotiv von Paul Signac: Der Hafen bei Sonnenuntergang in Saint-Tropez, oder von Gustave Caillebotte das Paar beim Spaziergang, oder die Stillleben von Renoir und Monet. Auch ein fabelhaft duftig gemalter Waldweg von Renoir kann erstmals gezeigt werden – noch dazu in Gegenüberstellung mit einem schon fast kubistisch anmutenden Gemälde eines Waldes von Paul Cézanne. Das sind nur ein paar Beispiele, es gibt richtig viel zu entdecken.

Dieses Bild von Paul Signac kennen Barberini-Stammbesucher noch nicht. „Der Hafen bei Sonnenuntergang“ (1892) wird erstmals in der Dauerausstellung gezeigt. Quelle: Sammlung Hasso Plattner

Sie haben die Sonderausstellungen jeweils optimal inszeniert. Inwiefern unterscheidet sich der Aufwand, den Sie für die Dauerausstellung betreiben?

Die Sammlung nimmt mit 8 Sälen die Hälfte der Museumsfläche ein und ist damit so groß wie unsere Ausstellungen. Insofern waren die Vorbereitungen genauso: Wir haben die Gruppierung der Werke mit unserer 3-D-Computersimulation geplant, wir haben ein Konzept für die Wandfarben gemacht, die Architektureinbauten geplant, die Texte geschrieben etc. Wie in unseren Ausstellungen hängen die Bilder in Themenräumen. Sie erzählen die Geschichte des Impressionismus. Das ist ja das besondere an der Sammlung von Herrn Plattner, dass sie keine Anhäufung von disparaten Bildern ist, sondern dass sich mit ihnen eine Geschichte erzählen lässt.

Gibt es neue Forschungsergebnisse, die Sie im Katalog präsentieren?

Ab 5. September. Täglich außer Dienstag 10–19 Uhr. Der Ticketverkauf startet am Montag, 31. August. Tickets für den Museumsbesuch sind ausschließlich online und nur für bis zu 21 Tage im Voraus buchbar. Das gilt auch für Inhaber von Jahreskarten. Weitere Informationen und Tickets unter www.museum-barberini.de

Von Karim Saab