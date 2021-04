Potsdam

Die Angestellten in der Pflegebranche sind selbst außergewöhnlich oft krankgeschrieben. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Barmer-Krankenkasse hervor. Demnach sind an einem durchschnittlichen Arbeitstag von 100 Beschäftigten in Brandenburg neun krankheitsbedingt abgemeldet. Der branchenübliche Schnitt liegt sonst bei 6,2 Prozent Krankschreibungen.

Laut der Krankenkasse summiert sich der Krankenstand derart, dass in Brandenburg derzeit rund 680 Pflegestellen de facto unbesetzt sind. „Einen so hohen Verschleiß durch gesundheitliche Belastung können wir uns in der Pflegebranche nicht leisten“, sagt Gabriela Leyh, Landesgeschäftsführerin der Barmer Berlin/Brandenburg. Die Unternehmen der Pflegebranche müssten stärker Konzepte des betrieblichen Gesundheitsmanagements umsetzen, die Stress abbauten und den Beschäftigten Wertschätzung entgegen brächten, so Leyh.

Bluthochdruck und Depressionen

Offenbar macht die schwere Arbeit die Beschäftigten in erheblichem Maße selbst krank. So litten laut Barmer in den Jahren 2016 bis 2018 von 100 Hilfskräften in der Altenpflege 93 an Bluthochdruck, 57 waren wegen depressiver Episoden beim Arzt. Mit anderen Worten: Jede zweite Pflegehilfskraft hat mit Depressionen zu kämpfen. Bei 49 von 100 Hilfskräfte wurde Adipositas (starkes Übergewicht) diagnostiziert.

Für den Pflegereport greift die Barmer auf Diagnosen, Krankschreibungen, Krankenhausaufenthalte und Erwerbsminderungsanträge von Beschäftigten der Alten- und Krankenpflege zurück.

Pfleger müssen häufig selbst ins Krankenhaus

Von 1000 Fachkräften in der Altenpflege mussten im Jahr 2017 laut Report 170 selbst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Bei den Hilfskräften waren es sogar 184. Das ist ein bedeutend höherer Wert als im branchenübergreifenden Durchschnitt, der bei 136 stationären Aufnahmen je 1000 Beschäftigte liegt.

Die starke Gesundheitsbelastung in der Branche schlägt sich laut der Krankenkasse auch darin nieder, dass in den Jahren 2016 bis 2017 im Durchschnitt 4,8 Prozent der Pflegehelfer eine Erwerbsminderungsrente bezogen. Im branchenübergreifenden Durchschnitt sind es 3,4 Prozent. Barmer-Chefin Leyh sieht in der Corona-Pandemie eine zusätzliche Belastung für die Pflegekräfte. Deshalb müssten die Arbeitgeber in der Branche sofort handeln.

Von Ulrich Wangemann