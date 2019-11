Das waren die Baseballschlägerjahre in Brandenburg

Potsdam

Es sind Erzählungen, die zusammenzucken lassen: Unter dem Stichwort „Baseballschlaegerjahre“ teilen Menschen seit Tagen Erlebnisse rechter Gewalt aus dem Osten der 1990er Jahre. Sie tun das beim Nachrichtendienst Twitter. Dort hatte der „Zeit“-Journalist Christian Bangel den entsprechenden Hashtag ins Leben gerufen. Hashtags sind Schlagworte in sozialen Netzwerken, die dazu dienen, bestimmte Themen ausfindig zu machen. Der Widerhall ist enorm.

Hunderte berichten von Übergriffen

Hunderte erzählen von persönlichen Übergriffen, von brutaler Gewalt durch Baseballschläger, Schlagstöcke und Stiefelabsätze und von der Angst, die im Alltag herrschte – auch in Brandenburg. Die Bundestagsabgeordnete Manja Schüle ( SPD) berichtet von einer Party in Frankfurt (Oder).

Dort wuchs Schüle auf, dort ging sie zur Schule und dort erlebte sie, wie sechs Jahre nach dem Fall der Mauer stadtbekannte Neonazis gegen zehn Uhr nachts eine Party überfielen. „Punkfreund wird auf Tischplatte Iro mit Beil abgeschlagen, wir anderen werden im Nebenraum festgehalten“, schreibt Schüle im Stakkato-Stil. Trotz der abgehackten Sätze – Twitter erlaubt nur eine bestimmte Zeichenzahl je Nachricht – wird klar, wie brutal und angsteinflößend das Erlebte gewesen sein muss.

Lesen Sie auch: Rechte Gewalt: Cottbus bleibt Hochburg

Fassungslos sei man gewesen, sagt Schüle am Telefon – auch als irgendwann die Polizei eintraf. Doch die Erinnerung sei nur eine von vielen. Ein Freund mit dunkleren Haaren und einem leicht dunklen Teint sei immer wieder zur Zielscheibe geworden. „Auf ihn wurde ständig Jagd gemacht“, sagt Schüle. „Die Neonazikultur war omnipräsent. Damit wurde man in den Straßen, auf dem Schulhof permanent konfrontiert“.

Berichte aus ganz Brandenburg

Die Berichte häufen sich in Städten wie Frankfurt (Oder), wo auch Urheber Bangel aufwuchs. Aber sie kommen aus dem ganzen Bundesland. Nutzerin „ACStoltze“ schreibt aus Guben ( Spree-Neiße): „Wie ich an Silvester 1992/93 mit meinem Freund durch Guben lief und Faschos mit dem Auto mit Pyros auf uns schossen und er einen an seine Hand bekam“. Nutzer „ Esteffan Pachelbel“ schreibt aus Brandenburg/Havel: „Nein, sie haben mich nicht bekommen, als ich abends den Fontaneklub in Brandenubrg/ Havel verließ. Zu Fuß über die beschauliche Fußgängerzone der Stadt. Alle Reflexe funktionierten, als mir zehn Bomberjacken den Weg versperrten – auf der Suche nach Beute“.

Clemens Rostock dagegen erzählt aus Eisenhüttenstadt ( Oder-Spree). Der Landesvorsitzende der Grünen berichtet von der Angst und den Verfolgungen: „Alternative, Punks, Langhaarige, Zecken, Farbige, Asylbewerber werden durch die Straßen gejagt, verprügelt, auf die Köpfe gesprungen. Man vermeidet allein nach Hause zu gehen, hält die Umgebung im Blick, nutzt Schleichwege“.

Rostock selbst ist 1984 geboren, war Mitte der 1990er Jahre noch sehr jung. Vieles habe aber er trotzdem schon mitbekommen, auch sein älterer Bruder sei häufig angefeindet worden. Besonders irritiert ist er, wenn nach der politischen Haltung gefragt wird, man sich positionieren soll. „Ständig wird man gefragt, ob man rechts oder links sei“, schreibt er bei Twitter. Die meisten haben geantwortet: „Neutral mit rechter Meinung“. Damit sei man immer ungeschoren davongekommen.

Twitter-Botschaften als Mittel, die Vergangenheit zu besprechen

Als er den Hashtag entdeckte, habe er sich hingesetzt, nachgedacht und angefangen zu schreiben. Seine Erlebnisse wurden ein kompletter Thread, eine Aneinanderreihung von Twitter-Beiträgen zum selben Thema. „Diese Erfahrungen sind nichts, das man täglich bespricht und es ist auch ein bisschen in Vergessenheit geraten“, sagt Rostock.

Die Berichte unter dem Hashtag seien so auch ein Mittel, mit dem Vergangenen umzugehen und das Erlebte wieder ins Bewusstsein zu rufen. „Ich denke, viele Westdeutsche kennen vor allem große Ereignisse wie Rostock-Lichtenhagen“, sagt Rostock. Die grundsätzliche Stimmung, die damals geherrscht habe, sei heute so unwirklich, dass es kaum nachvollziehen könne, wer damals nicht dabei war.

Orientierungslosigkeit der Elterngerneration

Für die Bundestagsabgeordnete Schüle waren die frühen 1990er Jahre auch eine Phase der Orientierungslosigkeit für die eigene Elterngeneration. „Damit gab es auch ein Vakuum an Orientierung für Kinder und Jugendliche, was sicher mit dazu beigetragen hat, dass es damals in jeder größeren Stadt in Brandenburg eine starke Neonazi-Szene gab“, sagt Schüle. Sie bemerke aktuell eine Sprachlosigkeit, die durch die öffentlichen Berichte zumindest zu einem kleinen Teil aufgelöst werden könnte. Urheber Bangel selbst schreibt darüber folgendes: „Es ist Menschen, die das nicht erlebt haben, schwer zu erklären, wie es war, als die Glatzen die Straßen dominierten. So etwas wie rechter Alltagsterror passt in den Augen der meisten nicht zu Deutschland. Einem Land, das viele – voller Stolz oder voller Abscheu – immer noch für liberal halten.“

Lesen Sie auch: Spektakuläre Kriminalfälle aus Brandenburg

Von Ansgar Nehls