Potsdam

Die Brandenburger Baubranche blickt auf ein umsatzstarkes Jahr zurück – trotz der Corona-Krise. Wie aus einer Erhebung des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg vom Juni 2020 hervorgeht, hatte das Bauhauptgewerbe in dem Monat einen Umsatz von 565,8 Millionen gemacht – 31 Prozent mehr als noch im Juni 2019.

„Der Bau ist vergleichsweise gut durch das Corona-Jahr gekommen“, sagt Manja Schreiner, die Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg. Die Auftragsbücher waren voll, außerdem hatte die Branche den Vorteil, dass viele Arbeiten im Freien vorgenommen werden konnten. „Der Umsatz war gut“, so ihr Fazit. Mit Blick auf das kommende Jahr ist Manja Schreiner allerdings weniger optimistisch: „Es wird schlechter werden“, sagt sie.

Anzeige

Auftragsbücher waren im Corona-Jahr voll

In der Baubranche gebe es oftmals eine lange Vorlaufzeit – weshalb viele Arbeiten noch vorgenommen wurden, die noch vor der Corona-Pandemie in Auftrag gegeben wurden. Allerdings sind viele Kunden nun zögerlicher. „Die Aufträge gehen zurück“, sagt Manja Schreiner. Die stellvertretende Landesvorsitzende der Berliner CDU sieht nicht nur die Corona-Krise als einen Grund für die schlechtere Auftragslage. „Neben Corona liegt es auch am Mietendeckel“, sagt sie.

Lesen Sie auch: Teure Bodenpreise im Berliner Umland: DGB will staatliches Eingreifen

Potsdams Umland im Westen: Wo freies Bauland Mangelware ist

Die Regelung zur Begrenzung der Berliner Mieten wurde im Januar beschlossen – und betrifft nach Angaben Manja Schreiners auch Brandenburger Bauunternehmen, die dort tätig sind. „Wenn ein Vermieter seine Wohnung saniert, kostet das im Schnitt 14.000 Euro“, erklärt sie. Das investierte Geld müsse er dann wieder einholen – durch den Mietendeckel könne dies allerdings nur begrenzt über die Miete passieren. Die befürchteten Mindereinnahmen könnten dann wiederum dazu führen, dass der Vermieter gar nicht in die Sanierung investiert. Und deshalb keine Baubetriebe beauftragt, so Schreiner.

Viele kleine Baubetriebe in Brandenburg

Gleichzeitig habe es in diesem Jahr in Sachen Baugenehmigung einen „enormen Aufschwung“ in Brandenburg gegeben, so Manja Schreiner. So gab es gerade im Berliner Speckgürtel viele Genehmigungen. Sie kann sich außerdem vorstellen, dass die Corona-Krise auch noch auf einer anderen Ebene einen Effekt auf die Baubranche hatte: Es sei durchaus möglich, dass Brandenburger, die nun doch nicht in den Urlaub fahren konnten, ihre gewonnene Freizeit in ihr Eigenheim steckten.

Lesen Sie auch: Der erstaunliche Eigenheim-Boom am Ende der BER-Startbahn

Wie aus der Erhebung des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg ebenfalls hervorgeht, hat auch die Anzahl der Beschäftigen in diesem Jahr zugenommen. So arbeiteten im Juni 36.810 Personen in den Brandenburger Baubetrieben – 2,6 Prozent mehr als noch im Vorjahresmonat. Gleichzeitig zeichnet sich die Baubranche gerade durch die Vielzahl an kleinen Betrieben aus. So hatten 93 Prozent der Betriebe in Brandenburg weniger als 20 Mitarbeiter, bei zwei Dritteln arbeiteten sogar nur weniger als fünf Beschäftigte.

Von Johanna Apel