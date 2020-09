Potsdam

Die Bauwirtschaft ist die Boombranche in Ostdeutschland – das zeichnete sich direkt nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten ab. „In der ersten Hälfte der 90er Jahre war schlicht und ergreifend Party“, erinnert sich Axel Wunschel, der von 1996 bis 2017 Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands Berlin-Brandenburg war und heute in Berlin als Rechtsanwalt tätig ist. Angesichts maroder Häuser, kleiner Wohnungen und schlechter Infrastruktur war der Bedarf riesig. Gewaltige Summen aus öffentlichen und privaten Kassen wurden investiert, um zu einer Angleichung der Lebensbedingungen zu kommen. Für private Geldgeber spielten auch zeitlich befristete Sonderabschreibungsmöglichkeiten eine Rolle, so dass Wohnimmobilien aus Steuer-Spargründen errichtet wurden, manchmal am Bedarf vorbei.

Zahl der Beschäftigten ging auf weniger als die Hälfte zurück

Ab etwa 1996 änderte sich das Bild. Die Industrie im Osten war im Krisenmodus, bei den öffentlichen wie den privaten Haushalten waren Einsparungen angesagt. „Der Bau war eine der Branchen, die am stärksten von der Rezession getroffen wurden“, sagt Wunschel. Die Zahl der Beschäftigten im Brandenburger Bauhauptgewerbe ging von 1996 bis 2010 auf weniger als die Hälfte zurück, ebenso die Umsätze, so die Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg. Die Zahl der genehmigten Wohnungen verringerte sich in Brandenburg im gleichen Zeitraum laut Statistischem Bundesamt um über 80 Prozent, in Berlin brach sie zwischen 1995 und 2003 sogar um 90 Prozent ein. Die Unternehmen konnten ihre Kapazitäten nicht so schnell abbauen wie die Nachfrage sank, so dass es zu einem heftigen Preiskampf kam. „Viele Bauten in dieser Zeit haben letztlich keinen Gewinn abgeworfen“, erklärt Wunschel.

Möglich wurden die Dumpingpreise aber auch, weil die Lohnkosten gedrückt wurden. Schon früh wurden mit Werkverträgen Arbeitskräfte zunächst aus Osteuropa, dann aus verschiedenen EU-Staaten auf die Baustellen geholt. Auch innerhalb der Region gab es Unterbietungswettbewerb. Das Tarifniveau in Brandenburg lag immer niedriger als in Berlin, außerdem waren und sind viele Firmen nicht tarifgebunden. Positiv hat sich hier aus Sicht von Wunschel der Mindestlohn in der Branche ausgewirkt, der 1997 eingeführt wurde. Derzeit liegt er für ungelernte Kräfte bundesweit bei 12,55 Euro pro Stunde. Für Facharbeiter gibt es eine zweite Stufe von 15,40 Euro in Westdeutschland und 15,25 Euro in Berlin, allerdings nicht in Brandenburg und den anderen ostdeutschen Flächenländern. Der Tariflohn geht noch darüber hinaus. „Es war ein großer Fehler, auf eine Billiglohnstrategie zu setzen“, sagt Wunschel. Die Unternehmen, die auf gute Bezahlung Wert gelegt hätten, seien besser aus der Krise gekommen, auch weil es ihnen leichter fiel, eine qualifizierte Belegschaft zu erhalten.

Magere Jahre hielten bis 2010 an

Die mageren Jahre hielten für die Baubranche etwa bis 2010 an. Seither bauen die Firmen wieder zusätzliche Kapazitäten auf, aber langsam. Zum einen ist die Sorge vor erneuten Nachfragerückgängen da, zum anderen gibt es ein Fachkräfteproblem – auch weil in den Krisenjahren die Ausbildung vernachlässigt wurde. So müssen Bauwillige inzwischen mitunter verlängerte Wartezeiten in Kauf nehmen, bis ihr Projekt verwirklicht werden kann. Die Auftragsbücher sind voll und die Aufträge stammen aus allen Bereichen, so Wunschel, vom Wirtschaftsbau über öffentliche Vorhaben bis zum privaten Wohnungsbau.

Die Coronakrise hat für die Branche bisher kaum erkennbare Auswirkungen. Gerade im Wohnungsbau wird mit einem anhaltenden Boom in der Hauptstadtregion gerechnet, in anderen Bereichen könnte es möglicherweise zu einer gewissen Flaute kommen, die den Betrieben aber kaum gefährlich zu werden droht. „Die Branche hat gelernt, mit Krisen umzugehen“, resümiert Axel Wunschel. Und inzwischen habe sich auch ein Preisniveau etabliert, das den Firmen ein Auskommen biete. Selbst dann, wenn zwischendurch einmal eine kürzere Durststrecke zu überbrücken sein sollte.

