Bauen: Das sind die Preistreiber 

Potsdam

Den Bauarbeitern, die in der Corona-Krise wacker durchgeackert haben, ist jeder zusätzliche Cent Gehalt zu gönnen. Die Ost-West-Angleichung bei den Löhnen sollte 31 Jahre nach der Wiedervereinigung ebenfalls längst kein Thema mehr sein. Bauherren müssen die Folgen der aktuellen Tarifverhandlungen allerdings in ihre Bauvorhaben einpreisen.

Holz und Stahl sind wie Goldstaub

Denn die Unternehmen werden ihre zusätzlichen Kosten an die Kunden weiterreichen. Gerade aber wird Bauen an allen Ecken und Enden teurer: Der Preis für Grund und Boden hat sich in den vergangenen Jahren vielerorts vervielfacht. Baumaterial wird derzeit wie Goldstaub gehandelt, weil sich unter anderem China und die USA um Holz, Baustahl und Dämmstoffe reißen. Bei diesen Kostentreibern bleibt es nicht.

Umweltauflagen werden wohl verschärft

Man darf annehmen, dass die zu erwartenden Umweltauflagen der aktuellen (und nächsten) Bundesregierung zusätzlich in Geld gehen werden. Ein Solardach, wie es wohl bei Neubauten in den nächsten Jahren bundesweit Pflicht wird, gibt es nicht umsonst. So wird der Traum vom eigenen Heim für manche potenziellen Bauherren sich schleichend erledigen. Die Politik kann mit einer klugen Förderung von Klimaschutz-Baumaßnahmen gegenhalten, auf die Kostentreiber Grundstücksmarkt und Baustoffpreis hat sie wenig bis keinen Einfluss.

Von Ulrich Wangemann