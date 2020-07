Rekordhoch auf Brandenburgs Grundstücksmarkt - Eigenheime in Kleinmachnow kosten 30-mal so viel wie in Mühlberg/Elbe

Im Speckgürtel von Berlin werden verfügbare Immobilien rar. Weil sich Normalverdiener die guten Lagen kaum noch leisten können, profitieren entferntere Städte – doch hält der Trend trotz Corona-Schock?