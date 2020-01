Staus durch Trecker-Kolonnen: So läuft die Bauern-Sternfahrt nach Berlin

Potsdam

Zum Beginn der Grünen Woche an diesem Freitag sind mehrere Hundert Landwirt mit ihren Treckern nach Berlin aufgebrochen. Sie kommen aus den umliegenden Bundesländern und aus Brandenburg. Bei der Polizei sind 500 Trecker angemeldet.

Es werden zum Teil massive Verkehrsbehinderungen erwartet. Veranstalter der Kundgebung in Berlin ist das Bündnis „Land schafft Verbindung“. Die MAZ verfolgt die Sternfahrt live.

Über drei Routen aus Norden, Süden und Westen wollen die Landwirte zur Straße des 17. Juni fahren. Deswegen wird die Straße in beiden Richtungen zwischen Ernst-Reuter-Platz und Großer Stern gesperrt. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Angemeldet ist die Kundgebung von 11 bis 19 Uhr.

+++ 40 Trecker azs Pritzwalk auf dem Weg nach Berlin +++

Allein mit 40 Treckern sind Landwirte aus der Umgebung von Pritzwalk ( Prignitz) am Morgen nach Berlin aufgebrochen. Unter ihnen ist Alexander Liedtke. Er ist immer dabei, wenn es darum geht, sich für die Landwirte einzusetzen. Der 27-Jährige vom dem Hof Liedtke in Schönhagen (Stadt Pritzwalk) nimmt nun auch an der dritten Bauerndemo in kurzer Zeit teil.

Diese dritte Demo sei nötig, sagt er: „Die Landwirte müssen nun zeigen, dass sie gehört, aber dass sie noch nicht komplett verstanden wurden.“

+++ 20 Schlepper sind in Wittsock losgefahren +++

Auch Bauern aus Wittstock ( Ostprignitz-Ruppin) haben sich am frühen Morgen in den Korso eingereiht. Sie trafen sich gegen 7 Uhr in Wittstock, um von dort aus über Herzsprung, Kyritz und Nauen in Richtung Berlin zu fahren.

„Von uns sind 20 Schlepper dabei“, sagte Josefin Siekerkotte, die in Dossow einen bäuerlichen Familienbetrieb führt.

Landwirte aus Wittstock und Umgebung haben sich dem bundesweiten Protest der Landwirte angeschlossen und fahren mit nach Berlin. Quelle: privat

+++ Zwei Bauern-Demos, zwei Ziele +++

Aber es gibt nicht nur die Demo „Land schafft Verbindung“ am Freitag. Am Samstag will das Bündnis „Wir haben es satt“ für mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft demonstrieren. Dabei werden auch viele Öko-Landwirte aus Brandenburg erwartet.

Was eint und trennt die beiden Demo-Lager? Die MAZ hat mit zwei Landwirten gesprochen. Milchbauer Lars Schmidt aus dem Havelland sagt: „In der Gesellschaft haben wir dazu das Gefühl der Buhmann zu sein – Du bist der Klimazerstörer, der Insektentöter, der Tierquäler, der Giftspritzer und dergleichen.“ Er ist deswegen am Freitag unterwegs bei der Trecker-Sternfahrt gegen das Agrarpaket.

Der Öko-Landwirt Sebastian Klass aus Wiesenhagen ( Teltow-Fläming) will dagegen am Samstag demonstrieren. Er sagt, es sei in Sachen Umweltschutz in der Landwirtschaft zwar einiges geschehen, „aber eben noch nicht genug“.

