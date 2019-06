Für ein Wochenticket zahlt nirgendwo so viel wie in Berlin. Das hat der ADAC in einer am Mittwoch vorgestellten Untersuchung herausgefunden. Der Vergleich hinkt allerdings, wie die Berliner Verkehrsbetriebe bemängeln. Der Automobilclub habe nur die kürzesten Strecken ermitteln und nicht die jeweilige Flächen der Städte einbezogen.