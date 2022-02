Bauland in Brandenburg ist 20 Prozent teurer als vor einem Jahr

Potsdam

Der Markt für Baugrundstücke und Wohnimmobilien in Brandenburg ist weiter extrem angespannt und weist Preissteigerungen von rund 20 Prozent binnen eines Jahres auf. Das hat der Vorsitzende des Gutachterausschusses des Landes, Jürgen Kuse, auf MAZ-Anfrage mitgeteilt. „Wir rechnen mit Rekordumsätzen wie im Jahr zuvor“, sagt der Immobilienfachmann. Allein im Landkreis Dahme-Spreewald, wo Kuse das Katasteramt leitet, liege der Umsatz mit Grund und Boden erneut bei rund einer Milliarde Euro.

„Die Post geht weiter ab“, sagte Kuse. „Im Berliner Umland haben wir sehr große Preissteigerungen insbesondere für Wohnbauland – oft deutlich mehr als ein Fünftel. „Für das klassische Berliner Umland heißt das: Ein Grundstück von 800 Quadratmetern hat sich im Jahr 2021 eben mal um 100.000 Euro verteuert“, rechnet Kuse vor. „Da sind wir von der Dynamik in Deutschland völlig abgehoben. In anderen Ländern sind drei bis fünf Prozent Preisanstieg normal.“

Orte der zweiten Reihe sind gefragt – da erschwinglich

Sehr stark ziehen laut dem obersten Gutachter Brandenburgs die Preise in den Orten der zweiten Reihe an. In Bestensee (Landkreis Dahme-Spreewald) hätten sich die Bodenrichtwerte binnen eines Jahres um durchschnittlich 47 Prozent verteuert, in Mittenwalde im selben Landkreis um 46 Prozent in nur einem Jahr. Von 120 Euro schnellte die Preise auf mehr als 200 Euro hoch. In guten Lagen seien Anstiege von 250 Euro pro Quadratmeter auf 400 Euro nicht ungewöhnlich.

„Vor acht Jahren hätte ich gesagt: 50 Euro pro Quadratmeter Bauplatz sind rund um Königs Wusterhausen in Stein gemeißelt“, sagt Kuse. „Mittlerweile sind 350 Euro pro Quadratmeter üblich.“ In Schönefeld oder Großziethen würden regelmäßig 400 oder 500 Euro für Wohnbauland gefordert.

Die Gutachterausschüsse der Landkreise, die alle notariell beglaubigten Kaufverträge auswerten, tragen gerade die Daten für das abgelaufene Jahr zusammen. Deshalb liegen noch keine präziseren Angaben vor. Anfang März sollen die exakten Bodenrichtwerte feststehen.

Preisanstieg bis in die Uckermark spürbar

Der Preisanstieg ist auch in Berlin-fernen Regionen und auf den Dörfern bis hinauf in die Uckermark angekommen, berichtet Kuse. Die Aussicht, mit Landverkäufen erhebliche Summen erlösen zu können, belebe dort den Markt. „Bei Preisen von fünf bis sieben Euro pro Quadratmeter haben wir früher wenig Bewegung gesehen. Jetzt spüren wir: Wenn 30 bis 50 Euro in den Dörfern erzielbar sind, dann findet eher Grundstückverkehr statt“, so der Gutachter.

In Golßen bei Luckau (Dahme-Spreewald), wo bislang 30 bis 40 Euro pro Quadratmeter zu erlösen waren, würde jetzt Bauland für 200 Euro je Quadratmeter verkauft. „Dieses Land lag 15 Jahre brach, jetzt wird es erfolgreich vermarktet“, so Kuse.

Droht nun eine Blasenbildung?

Ob die hohen Preise von Dauer sein werden, beschäftigt die Branche derzeit. Der Gutachterchef sagt: „Die Blasendiskussion nimmt immer mehr Gestalt an. Die Blasengefahr wird dann offenbar, wenn wir wirklich in dörflichen Lagen sehr hohe Werte sehen“, die im Zweifel beim Wiederverkauf nicht mehr erzielt werden könnten. Andererseits werde Pendeln noch wichtiger und neue Modelle der Arbeitsorganisation – Stichwort Homeoffice – könnten „die dörflichen Lagen beleben“, sagt Kuse. Darin liege eine Chance.

Im Berliner Umland allerdings sei man preislich „noch immer dabei, eine Entwicklung nachzuholen wie in Zentren wie Frankfurt (Main), München oder Rhein-Ruhr. „im Vergleich dazu sind die Preise noch am unteren Rand. Die Frage ist eher, wie sich die Preise mit den Einkommensverhältnissen vertragen – die sind nämlich nicht mit denen in München vergleichbar“, sagt Kuse. „Wenn man Makler fragt, sagen viele: Irgendwann ist Schluss für normalen Marktteilnehmer.“

Sparkasse: Eigenkapitalanteil wird für Bauherren zum Problem

Andreas Schulz, Vorstandschef der Mittelbrandenburgischen Sparkasse mit Sitz in Potsdam, sieht ebenfalls erhebliche Belastungen für Käufer. „Die finanzierenden Institute verlangen einen Anteil an Eigenkapital. „Wenn man 20 Prozent von 300.000 Euro mitbringen muss, ist das etwas anderes, als wenn 20 Prozent von 450.000 Euro erwartet werden.“ Es sei aber keineswegs ausgemacht, dass die Preise noch auf lange Zeit ähnlich dynamisch steigen müssen. Schulz sagt: „Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass jedes Jahr 20 Prozent obendrauf kommen. Das wäre ein Trugschluss.“ Der Eigentümer müsse „immer damit rechnen, dass seine Immobilie in fünf Jahren auch mal weniger wert sein könnte“. Das sei vielen Investoren ein fremder Gedanke, „weil es zehn Jahre nur nach oben ging“, so Schulz.

Gefragt sei nach wie vor der Berlin-nahe Speckgürtel, aber nicht nur. „Entlang der Bahnlinien vor allem sehen wir viele interessante Projekte – auch zu Preisen, die nicht das Niveau des Speckgürtels haben“, so Schulz. Gut angebunden seien etwa Luckenwalde und Brandenburg/Havel.

