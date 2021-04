Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung hat ihre Corona-Verordnung an die sogenannte Notbremse des Bundes angepasst. Die „Corona-Notbremse“ des Bundes ist seit Freitag in Kraft, womit ab Samstag, 0 Uhr unter anderem bundesweit einheitliche Vorschriften für nächtliche Ausgangssperren zwischen 22 und 5 Uhr gelten – und zwar in Kreisen oder kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 100 liegt.

„Ich bin froh, dass wir diese bundesweit einheitlichen Regeln haben“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Die ergriffenen Maßnahmen dienten nur einem Ziel, nämlich eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, sagte er.

In weiten Teilen gelten die Regeln des Bundes in Brandenburg bereits. Es zeige sich, dass der härtere Kurs Brandenburgs die richtige Entscheidung gewesen sei. Beim Infektionsgeschehen stehe Brandenburg heute wesentlich besser da als noch vor einigen Wochen.

Mehr Spielraum für Schulen

Neue Grenzwerte muss man sich bei den Schulen merken: Bis zu einer Inzidenz von 165 gilt, dass der Präsenzunterricht nur an Grundschulen (Klasse 1 bis 6), in den Abschlussklassen und den Förderschulen mit Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ sowie die Durchführung von Prüfungen erlaubt ist.

Ab dem 3. Mai soll der Präsenzunterricht auch wieder in allen weiterführenden allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, allen Förderschulen sowie den Schulen des zweiten Bildungsweges im Wechselunterricht möglich sein.

Das gilt auch für die künftigen Abschlussklassen, wo im nächsten Jahr die Prüfungen abgelegt werden. „Insbesondere aus den elften Klassen erreichen uns zunehmend besorgte Briefe und Anrufe von Eltern und Schülern“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) mit Blick auf die kommenden Abiturjahrgänge.

Ab einer Inzidenz von 165 sollen alle Schulen in den Distanzunterricht und Kitas in die Notbetreuung wechseln. Ausnahmen soll es für Abschlussklassen und Förderschulen geben, erklärte Ernst.

Ausgangssperre mit mehr Ausnahmen

Bei den nächtlichen Ausgangssperren schwenkt Brandenburg voll auf Bundeslinie ein. Das läuft auf eine Aufweichung der seit Montag geltenden Brandenburger Ausgangssperre in Hotspots hinaus. Als triftigen Grund, auch nach 22 Uhr bis Mitternacht vor die Tür zu gehen, werden damit auch Spaziergänge alleine oder einsame Jogger-Runden anerkannt. Diese Ausnahmen kannte die Brandenburger Verordnung bisher nicht. „Ich bin nicht davon überzeugt, dass diese Ausnahmen nötig sind“, sagte Woidke.

Baumärkte ab 100 nur noch mit Schnelltest

Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 150 gilt, dass Einkaufen in allen Geschäften nur mit negativem Test und Terminbuchung („Click & Meet„) erlaubt ist. Dies gilt aufgrund der Bundesregelung künftig auch für Baumärkte, die in Brandenburg bisher geöffnet waren.

Ab einer Inzidenz von 150 soll nur noch das Abholen bestellter Waren möglich sein (Click & Collect). Supermärkte, Drogerien, Apotheken und andere Geschäfte für den Tagesbedarf sind ausgenommen.

Mit der Übernahme der Bundes-Notbremse gilt künftig auch, dass man ab einer 100er-Inzidenz vor dem Friseurbesuch oder der Fußpflege einen negativen Schnelltest braucht oder vollständig geimpft sein muss.

Impffreiheit gilt nicht für Sputnik V

Eine Klarstellung gibt es bei den überschaubaren Freiheiten, die man vollständig Geimpften in Brandenburg zubilligt. Sie sind seit einer Woche gleichgestellt mit jenen, die einen negativen Schnelltest vorweisen können. Wer also zweifach geimpft ist, kann künftig den Friseurbesuch ohne vorherigen Schnelltest absolvieren. Allerdings stellt die Verordnung klar, dass die vollständige Impfung mindestens 14 Tage zurückliegen und mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff erfolgt sein soll.

Zum Nachweis und auf Verlangen müsse eine entsprechende Impfdokumentation vorgelegt werden, also der Impfpass. Damit würde eine Immunisierung mit dem russischen Impfstoff Sputnik V vorerst nicht anerkannt, da dessen Zulassung noch von der Europäischen Arzneimittelbehörde geprüft wird.

Notbremse greift ab 24. April

Die Maßnahmen der Bundes-Notbremse greifen erstmals am 24. April in allen Landkreisen und kreisfreien Städten, bei denen die Sieben-Tage-Inzidenz vom 20. bis zum 22. April 2021 die jeweils maßgeblichen Schwellenwerte (100, 150 bzw. 165) an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten haben.

Das gilt derzeit für Brandenburg an der Havel, Dahme-Spreewald, Frankfurt (Oder), Havelland, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming, Uckermark, die über 100 liegen. Den Wert von 150 haben Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz überschritten; über 200 liegen Cottbus, Oder-Spree und Spree-Neiße.

Spahn „sehr starker Freiheitseingriff“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Freitag über die neue Notbremse, das sei „ein sehr starker Freiheitseingriff“. Aber Bund und Länder hätten die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen bereits im März beschlossen. Nun würden sie per Bundesgesetz umgesetzt. „Das ist hart, das fällt schwer, jedem von uns“ sagte Spahn.

Die Regelungen seien aber notwendig für eine Übergangszeit, um die dritte Welle der Pandemie zu brechen. Dafür seien Kontaktbeschränkungen das wirksamste Mittel. Viele hätten ihr Verhalten entsprechend verändert, sagte Spahn. Dafür sei er dankbar.

Regierungschef Woidke hatte zuvor die Corona-Krisenpolitik seiner Landesregierung bis hin zum Lockdown im Landtags-Untersuchungsausschuss verteidigt. „Vorrangiges Ziel war es immer, die Gesundheit und das Leben jedes Einzelnen zu schützen“, sagte er am Freitag als Zeuge in dem Ausschuss, den die AfD-Fraktion durchgesetzt hatte.

Es sei darum gegangen, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Weil zahlreiche wissenschaftliche Studien zu dem Ergebnis gekommen seien, dass schnelle, effektive und harte Maßnahmen erforderlich seien, habe die Landesregierung handeln müssen. Der Ministerpräsident räumte ein, dass er im Sommer vergangenen Jahres dachte, „dass wir das Schlimmste überstanden haben“.

Bei der Bewertung der Pandemie orientierte sich die Landesregierung nach den Worten von Woidke unter anderem an Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), des Bundesgesundheitsministeriums, des Robert Koch-Instituts, der Johns Hopkins Universität in den USA, den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz und der Lageberichte des eigenen Krisenstabs, der Kommunen und der Nachbarländer.

Von Torsten Gellner