Beamtenrechtler im Interview: „Als Versammlungsteilnehmer hätte ich kein Vertrauen mehr in diese Beamten“

Neun Polizisten aus Brandenburg haben vor einem Graffiti mit dem Slogan „Stoppt Ende Gelände“ posiert – dafür sind sie nun von dem geplanten Großeinsatz rund um die Klimaproteste am Wochenende in der Lausitz ausgeschlossen worden.

Reicht das aus – oder sind weitere arbeitsrechtliche Folgen zu erwarten? Beamtenrechtler Thorsten Ingo Schmidt von der Uni Potsdam hat mit der MAZ über die möglichen Konsequenzen für die Polizisten gesprochen.

Wie steht es um die Neutralität der Beamtenschaft?

Thorsten Ingo Schmidt: Im Beamtenstatus-Gesetz des Bundes gibt es das Gebot der politischen Mäßigung. Es gilt auch für Brandenburg. Es liegt relativ nahe, dass die Beamten in diesem Fall gegen diese Pflicht der politischen Mäßigung verstoßen haben. Erschwerend für die Betroffenen Beamte dürfte es sein, dass sie sich in Uniform haben abbilden lassen. Das ist immer schlimmer als in Zivil.

Für wie gravierend halten Sie den Vorgang?

Die Sache ist keine bloße Lappalie. Als Versammlungsteilnehmer hätte ich kein Vertrauen mehr in diese Beamten.

Thorsten Ingo Schmidt erwartet disziplinarrechtliche Ermittlungen. Quelle: Christel Köster

Was erwartet die Beamten jetzt?

Schmidt: Es wird disziplinarrechtliche Ermittlungen geben. Ich würde schätzen, dass es auf Verweise, also schriftliche Tadel, hinausläuft. Ein Verweis bleibt zwei Jahre in der Personalakte und hat faktisch die Wirkung einer Beförderungssperre. Eine niedrige Geldbuße ist auch vorstellbar. Dies bliebe dann drei Jahre lang in den Personalakten.

Bei allem ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Und es ist zu klären: Lassen sich die Beamten die Aussage zurechnen, in dem sie vor dem Schriftzug posierten? Als Anwalt der Beamten würde ich argumentieren: Sie dokumentieren mit dem Foto nur, in welcher Situation sie waren. Eine Frage wird auch sein, wie das Foto in die Öffentlichkeit geraten ist. Es ist aber wahrscheinlich, dass die Beamten damit rechnen mussten, dass das Bild eine breite Öffentlichkeit findet.

