Potsdam

Die Affäre um AfD-Landesvize Daniel Freiherr von Lützow offenbart, wie wenig Respekt die Partei vor dem parlamentarischen Betrieb und seinen Gepflogenheiten hat. Zur Erinnerung: Der Innenausschuss kontrolliert die Landespolizei und ist gleichzeitig zuständig für deren Sorgen und Nöte. Die Ausschussmitglieder sind deshalb so etwas wie kritische Partner der Polizei. Sollte von Lützow – was er abstreitet – tatsächlich Polizisten bedroht und genötigt haben, wäre jegliches Vertrauen der Beamtenschaft in den Mann zerstört. Schließlich blieb es nicht bei Drohungen. Zwei Beamte wurden von Partygästen verletzt.

Corona-Party in Cottbus

Eigentlich wäre es eine Selbstverständlichkeit, den Abgeordneten bis zur Klärung der Vorwürfe aus dem Gremium abzuziehen. Die Unschuldsvermutung gilt natürlich auch für den Freiherrn. Die Behörden prüfen nun, ob er so unbeteiligt an der Eskalation der Fete war, wie er behauptet. Von Lützow hat sich allerdings schon vor Bekanntwerden der polizeilichen Ermittlungen nicht gerade wie ein Vorbild verhalten. Die besagte Feierlichkeit in der Wohnung einer Cottbuser AfD-Kommunalpolitikerin war eine Corona-Party und erkennbar illegal. Zu viele Menschen an einem Ort: Das sollen die Eindämmungsregeln ja verhindern. Doch von Lützow feierte mit.

Mutwilliger Rechtsbruch

Solch ein mutwilliger Rechtsbruch steht insbesondere einem Politiker schlecht zu Gesicht, der sich hauptberuflich um die Landespolizei kümmern soll. Denn es sind die Polizisten, die – egal wie sie zur Politik stehen – die Regeln in diesem Land durchsetzen müssen. Dafür werden sie nicht selten bespuckt und beschimpft. Schon aus Respekt vor ihrer Arbeit wäre Demut angebracht gewesen statt Krawall.

Von Ulrich Wangemann