Beelitz

Brandenburgs siebte Landesgartenschau wird am Gründonnerstag in Beelitz feierlich eröffnet. Dazu wird neben Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) und weiteren Politikern auch der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, erwartet. Das bis 31. Oktober laufende Gartenfestival steht unter dem Motto „Gartenfest für alle Sinne“.

Dafür wurde ein 15 Hektar großes Gelände in Beelitz als Freizeit- und Erholungsareal gestaltet. Zum Auftakt hat die Brandenburger Gartenbaubranche nach eigenen Angaben über eine Million Blumenzwiebeln als Frühblüher gesteckt, die zu einer bunten Farbdecke erstrahlen werden. Dazu kämen variationsreiche Gehölz- und Wechselflorpflanzungen, spannende Themengärten sowie farbenprächtige Staudenpflanzungen.

Letzte Landesgartenschau 2019 in Wittstock an der Dosse

Zu den Höhenpunkten der Gartenschau gehörten auch 14 wechselnde Hallenschauen in der evangelischen Kirche St. Marien-St. Nikolai im Zentrum der historischen Beelitzer Altstadt, teilte Gartenbauverband Berlin-Brandenburg mit. Sie werden von Brandenburger und Berliner Gärtnerinnen und Gärtnern gestaltet.

Die evangelische Kirchengemeinde weicht in dieser Zeit in einen eigens errichteten Kirchenpavillon auf der Landesgartenschau aus. Dieser wird am Ostermontag mit einem ökumenischen Gottesdienst eingeweiht.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die bislang letzte Brandenburger Landesgartenschau fand 2019 in Wittstock an der Dosse statt. Bundesgartenschauen gab es in der Region 1995 in Cottbus, 2001 in Potsdam und 2015 in der Havelregion von Brandenburg und Sachsen-Anhalt.



Von RND/dpa