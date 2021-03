Potsdam

Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) hat eine positive Bilanz der Wohnraumförderung im Land gezogen. Trotz der schwierigen Verhältnisse in der Corona-Pandemie sei insbesondere die Wohnungsbauoffensive ein „voller Erfolg“, wie Beermann bei einer digitalen Pressekonferenz am Mittwoch in Potsdam sagte.

„Für die Wohnraumförderung haben wir 2020 unser Investitionsvolumen aus Landesmitteln deutlich von 25 Millionen Euro auf 170 Millionen Euro erhöht und damit weggefallenen Bundesmittel kompensiert“, erläuterte der Minister. Mit einem Gesamtfördervolumen von rund 175 Millionen Euro habe man im vergangenen Jahr insgesamt 69 Bauvorhaben im ganzen Land unterstützen können.

Bezahlbare Mietwohnungen im Fokus

Von der Gesamtsumme konnten nach Beermanns Angaben rund 167 Millionen Euro bewilligt werden. Rund 149 Millionen Euro des Bewilligungsvolumens entfielen 2020 auf die Mietwohnungsbauförderung in den Bereichen Mietwohnungsneubau und Wiederherstellung.

Für die Modernisierung und Instandsetzung von Mietwohnungen wurden insgesamt knapp sechs Millionen Euro zugesichert. Für die Förderung von Wohneigentum wurden im 2020 rund 11,5 Millionen Euro von der Landesregierung Euro zugesagt.

„Mit unserer Wohnungspolitik wollen wir den Brandenburger Bürgerinnen und Bürgern bezahlbares Wohnen ermöglichen und die Rahmenbedingungen für funktionsfähige Wohnungsmärkte und ein gutes Investitionsklima im Wohnungsbau schaffen“, sagte Beermann. Der deutliche Schwerpunkt der Wohnungsbauoffensive auf die Mietwohnungen trage dazu bei, mehr und vor allem bezahlbaren Wohnraum für die Menschen im Land zu schaffen.

Guido Beermann (CDU) ist Brandenburgs Infrastrukturminister. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wohnraumfördergesetz schafft Flexibilität

Zum Start des landeseigenen Wohnraumfördergesetzes 2019 hatte das jährliche Finanzierungsvolumen zur Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen bei 100 Millionen Euro gelegen. 75 Prozent der Fördergelder kamen vom Bund und 25 Prozent vom Land Brandenburg.

2020 hat das Land die wegfallenden Bundesmittel nicht nur kompensiert, sondern auch zusätzlich aufgestockt. Dadurch erhöhte sich das Gesamtbewilligungsvolumen im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2019 um 75 Prozent. Insgesamt standen dem Land Bundesfinanzhilfen von rund 30 Millionen Euro zur Verfügung. Die verbleibenden 25 Millionen Euro sollen in diesem Jahr für die soziale Wohnraumförderung eingesetzt werden.

Der Minister betonte, dass das Wohnraumfördergesetz seiner Regierung die nötige Flexibilität biete, um auf die unterschiedlichen und sich wandelnden wohnungspolitischen Anforderungen im Land zu reagieren. „Neue Entwicklungen, zum Beispiel den coronabedingten Trend zum Homeoffice, beziehen wir in die strategische Ausrichtung der Wohnungspolitik ein“, sagte Beermann.

Große Unterschiede im Land

Auch mit Blick auf die Mietpreise gibt es zwischen den Landesteilen weiterhin große Unterschiede. Während in manchen ländlichen Regionen die Bestandsmieten bei knapp fünf Euro pro Quadratmeter liegen, sind bezahlbare Mieten im Speckgürtel rund um die Landeshauptstadt Potsdam und Berlin oftmals Mangelware.

„Als Flächenland deckt der Wohnungsmarkt in unserem Land eine große Bandbreite zwischen Wachstum und Schrumpfung ab“, sagte der Infrasturkturminister.

Beermann nannte insbesondere großstadtnahe Gemeinden wie Glienicke Nordbahn, Kleinmachnow, Woltersdorf oder Teltow als Gebiete mit äußerst angespanntem Wohnungsmarkt. Im Berliner Umland lag demzufolge auch der größte Förderschwerpunkt im vergangenen Jahr – etwa 66,5 Prozent aller geförderten Wohneinheiten befanden sich dort.

Der sogenannten Speckgürtel im Berliner Umland boomt weiter. Quelle: dpa

Bündnis als Erfolgsgarant für Wohnungsbau

Nach Ansicht von Minister Beermann zeige sich gerade im Bereich der Schaffung von bezahlbaren Wohnraum in stark nachgefragten Regionen die Stärke der Wohnungsbauoffensive. Das liege auch an der geschaffenen Mietpreis- und Belegungsbindung. Waren es im Jahr 2018 noch 335 geförderte Wohneinheiten mit neuen Bindungen, verzeichnete die Bilanz im vergangenen Jahr mehr als eine Verdopplung –nämlich 871 geförderte Wohneinheiten mit Bindungen.

Als mitverantwortlich für den Bauerfolg lobte Beermann das Brandenburger Bündnis für Wohnen. Das Bündnis war 2017 ins Leben gerufen worden mit der Aufgabe, den sozialen Wohnungsbau nach dem Auslaufen der Mietpreisbremse ein Jahr zuvor voranzubringen. Die Kooperation mit Investoren und anderen Partnern ist nach Angaben Beeermanss wichtig, um örtliche Gegebenheiten stärker in Betracht zu ziehen.

Das sieht auch das Baugewerbe so. „Das Bündnis für Wohnen ist auf einem guten Wege, gemeinsam mit der Landesregierung für ein Mehr an bezahlbarem Wohnraum in Brandenburg zu sorgen“, erklärte Dr. Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau.

Die pragmatische Arbeit des Bündnisses und die von der Landesregierung eingesetzten Mittel bei der Wohnraumförderung hätten dafür gesorgt, dass die Auftragseingänge im Wohnungsbau in Brandenburg im Vergleich zu Berlin im Jahr 2020 weniger stark eingebrochen sind. „Damit wurden trotz Corona im Jahr 2020 mehr als doppelt so viele bezahlbare Wohnungen in Brandenburg geschaffen als noch in 2019“, freut sich Schreiner.

Mieterbund hat Mitarbeit inzwischen aufgekündigt

Beermann bedauerte, dass sich der Brandenburger Mieterbund zum Austritt aus dem Bündnis entschieden hat. „Das sendet ein falsches Signal an die Mieter“, so der Minister.

Die Mieterbund –der 23 Mietervereine und die Interessen von 27.000 Mitgliedshaushalten vertritt – hatte Ende Februar seinen Austritt aus dem Bündns erklärt. Für Ärger hatte die Kabinettsentscheidung gesorgt, die Kappungsgrenzen bei Mieten in nur 19 statt wie den davor angekündigten 31 Gemeinden im Land anzuwenden.

Nichtsdestotrotz blickt Infrastrukturminister Beermann positiv auf die Entwicklung auch in den kommenden Jahren. Das zur Verfügung stehende Bewilligungsvolumen von rund 166 Millionen Euro für 2021 könne bereits jetzt mit Förderzusagen unterlegt werden, wie er betonte.

Von Jérôme Lombard