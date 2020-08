Beeskow

Klaus Piesker steht auf einer Wiese am Ufer der Spree. Träge zieht der trübe Fluß unter den Ästen einer alten Weiden vorbei. Auf einem Holzgestell trocknen Netze und Reusen in der Nachmittagssonne. Die warme Sommerluft riecht nach Moder und feuchtem Gras. In einem großen Netz, das halb im Wasser hängt, schwimmt ein grüner Hecht, lang und dick wie ein Arm. Piesker wirft einen prüfenden Blick in den Kescher: „Hat Heinz wohl noch was gefangen heute Morgen.“

Piesker, 76, ist der letzte Vertreter seiner Art – der alteingesessenen Fischergemiende vom Beeskower Kietz. Er ist auf der Spreeinsel unterhalb der mittelalterlichen Burg geboren und aufgewachsen. Später wurde er Fischer, wie sein Vater, Großvater und Urgroßvater vor ihm – eine ununterbrochene Linie von Fischern, 500 Jahre lang, mindestens. Sein Bruder lebt noch heute in ihrem Elternhaus in der Fischerstraße elf. Piesker selbst fährt schon lange nicht mehr raus. Nur sein Kumpel Heinz, mittlerweile selbst Rentner, wirft ab und zu noch die Netze aus.

Mit fünf nahm ihn der Vater das erste Mal im Kahn mit

Wenn Piesker eines Tages nicht mehr ist, geht mit ihm eine Tradition verloren, die das Leben auf dem Kietz über Jahrhunderte bestimmt hat. Damit die Geschichte der Kietzer Fischer nicht in Vergessenheit gerät, hat er sie in den vergangenen Jahren aufgearbeitet. Die Quellen und Dokumente, die er dafür zusammengetragen hat, fand er nicht allein in Archiven oder Sammlungen, sondern vor allem im Besitz der Nachkommen der Fischerfamilien.

Fischverkauf am Spreeufer (undatiert): Immer samstags kehrten die Kietz-Fischer von ihren Fahrten nach Beeskow zurück. Der Fang wurde direkt am Ufer verkauft. Quelle: Privat

Mit fünf Jahren nahm Klaus Pieskers Vater den Sohn zum ersten Mal im Kahn mit auf die Spree. In den Sommerferien musste er helfen, die Aalwehre zu betreuen. „Nach der Schule stand für mich fest, dass ich Fischer werden wollte“, sagt er. Er ging auf die Fischereischule in Storkow, wurde Seen- und Flussfischer. Später studierte er Fischereiwesen an der Humboldt-Universität, promovierte und bildete zu DDR-Zeiten selbst Fischereiingenieure aus. Heute ist er Vizepräsident des Landesanglerverbandes Brandenburg.

500-jährige Fischereitradition in der Familie

Der Beruf sei ihm „in die Wiege gelegt“ worden. Sein Geburtstag ist der 3. März – Sternzeichen Fische. Der Familienname Piesker stammt vom sorbischen piskor ab, der slawischen Bezeichnung für den Schlammpeitzger, einen Fisch aus der Familie der Steinbeißer. Ein typischer Name für die Fischer der Region und ein Hinweis darauf, dass seine Vorfahren hier schon Fische gefangen haben, bevor das Land im frühen Mittelalter von den ersten deutschen Bauern besiedelt wurde.

Fischerkähne auf der Kleinen Spree um 1900. Am Ufer trockneten die Spreefischer ihre Netze und Reusen. Quelle: Privat

Klaus Piesker kann seinen Stammbaum über 500 Jahre zurückverfolgen. Die erste urkundliche Erwähnung der Familie Piesker findet sich im Biebersteinschen Erbregister von 1518, einer Art Abgabenverzeichnis der Beeskower Burgherren. Darin ist festgehalten, dass der Kietzfischer Georg „Pietzker“ – Pieskers Urahn – den Herren von Bieberstein 18 Groschen Kahnzins, 5 Groschen Küchengeld und zehn Hühner schuldet, zu zahlen jährlich.

Die Fischer waren eine eingeschworene Gemeinschaft

„Auf dem Beeskower Kietz lebten über Jahrhunderte etwa 30 Familien zusammen“, sagt Piesker. Die Männer fuhren mit ihren Kähnen aufs Wasser und fingen Hechte, Plötzen und Aale. Die Frauen kümmerten sich um die Höfe, sponnen Garn für die Netze und Reusen und versorgten das Vieh, das die Familien besaßen. „Die Fischer waren eine eingeschworene Gemeinschaft, die das Leben auf dem Kietz regelte“, erklärt Piesker.

Die Fischergemeinde war egalitär organisiert. Die Fanggebiete für das kommende Jahr wurden im Dezember unter allen Mitgliedern ausgelost. Nur der Obermeister, der Bürgermeister der Kietz-Gemeinde, durfte vor der Haustür fischen, um schnell in der Stadt sein zu können. Am Ende einer Woche wurden die Einnahmen aller zusammengelegt und zu gleichen Teilen unter den Kietz-Fischern verteilt – egal wer mehr oder weniger gefangen hatte. Niemand wurde benachteiligt, niemand sollte sich auf Kosten der anderen bereichern.

Einfaches Leben im Einklang mit der Natur

Die familiäre Erbe, das Handwerk und das Leben am und auf dem Wasser haben Klaus Piesker stark geprägt. „Ich habe aus dieser Lebensweise viel gelernt“, sagt er. Die Fischer hätten ein hartes, einfaches Dasein im Einklang mit den Gesetzen der Natur gehabt. Nie wären sie auf die Idee gekommen Raubbau am Fluss zu betrieben. „Jedem war klar, dass man nicht mehr aus dem Wasser holen konnte, als innerhalb eines Jahres nachwächst.“

Diesen Gedanken der Nachhaltigkeit habe er auch stets versucht, seinen Studenten zu vermitteln lange bevor der Begriff zum Modebegriff avancierte. Auch bei seiner Arbeit im Landesanglerverband tritt er für einen schonenden Umgang mit der Natur ein. Heute, meint Piesker, würde der Mensch täglich den Fehler begehen, in komplexe natürlichen Prozesse einzugreifen ohne auch nur ansatzweise die Folgen seines Handelns abschätzen zu können. „Da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Natur eines Tages zurückschlägt.“

Von Feliks Todtmann