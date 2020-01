Befristet und gefrustet: Brandenburgs Wissenschaftler fordern endlich feste Stellen

Potsdam

Harald Pittel übt sich in Sarkasmus: „Ich darf mich noch einen ganz Glücklichen nennen“, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Englische Literatur an der Universität Potsdam. Immerhin gelte sein Arbeitsvertrag bei einem Professor für Englische Literatur noch bis zum 30. September 2021. Ganze zwei Jahre wird er dann dort geforscht und Studenten unterrichtet haben. Anderen Wissenschaftlern geht es ähnlich.Viele müssen sich von Jahresvertrag zu Jahresvertrag hangeln.

Frust mit der Befristung: Das ist nach Schätzung von Gewerkschaften nicht der Einzelfall, sondern hat Methode: 93 Prozent der an Universitäten wissenschaftlich tätigen Mitarbeiter unter 35 Jahren sind nur befristet beschäftigt. Verbessert hat sich die Lage der Jungwissenschaftler seit Jahren nicht.

Delhi statt Potsdam

Deswegen spielen viele mit dem Gedanken, ins Ausland zu gehen. So auch Harald Pittel. Er hofft, nach seiner Zeit in Potsdam eine Stelle als Lektor beim Deutschen Akademischen Auslandsdienst ( DAAD) im indischen Delhi ergattern zu können. Aber auch das wäre wieder nur eine befristete Stelle.

„Ich kann es mir nicht leisten, in die Arbeitslosigkeit zu fallen“, sagt er. Wie viele hofft er auf eine Professur. Darum arbeitet er weiter an seiner Habilitation. Nicht nur bei ihm, auch bei vielen seiner wissenschaftlichen Kollegen beginne ab Mitte 40 die existenzielle Sorge, wie es mit ihrem Leben weitergehe, sagt er.

Bundesweit haben sich junge Wissenschaftler zu der Initiative „Frist ist Frust“ zusammengeschlossen. Am Mittwoch gingen sie bundesweit auf die Straße, so auch in Potsdam vor dem Landtag. Denn bis zum 15. Januar mussten die Länder gegenüber dem Bund darlegen, wie sie die Mittel aus dem im vergangenen Jahrbeschlossenen Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ einsetzen wollen.

Schüle ( SPD ) bleibt vorerst vage

Es geht um viel Geld. Der Bund gibt den Ländern von 2021 bis 2023 jährlich insgesamt 1,88 Milliarden Euro, ab 2024 sogar 2,05 Milliarden Euro. Die Länder legen jeweils Geld in der Höhe des ihnen ausgezahlten Betrags nochmals obenauf.

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) sicherte den Demonstranten Unterstützung zu, blieb aber vage. Wie die Mitteln aus dem Zukunftsvertrag in Brandenburg verteilt werden, darauf wollte sie sich noch nicht festlegen. Für die neue Landesregierung gelte aber ein Dreiklang aus guten Studienbedingungen, guter Lehre und guten Arbeitsverhältnissen, sagte sie.

Soziologe spricht von „Befristungsexzess“

Im Wissenschaftsausschuss machten Betroffene am Mittwochnachmittag ihrem Unmut Luft. Der Soziologe André Ullrich sprach von einem schädlichen „Befristungsexzess“. Aus Zukunftsangst stellten sich die Wissenschaftler praktisch rund um die Uhr zur Verfügung und fänden sich mit ihren Arbeitsbedingungen ab. „Diese Beschäftigungsbedingungen sind sozialfeindlich“, so Ullrich. Über die Kinderlosigkeit von jungen Akademikern müsse man sich nicht wundern.

Auch die Studierenden litten unter diesen Verträgen, erklärte die Anglistin Aileen Behrendt, deren Vertrag im Juli ausläuft. „Alle Studierenden, die bei mir eine Arbeit schreiben wollen, müssen sie schon mitten im Semester abgeben. Das ist ungünstig.“ Wer das nicht schaffe, müsse ohne Zeugnis in die Ferien gehen. „Wissenschaftler brauchen verbindliche Berufsperspektiven“, sagte sie. Brandenburg könne jetzt ein „klares Zeichen setzen“, dass es deren prekären Arbeitsverhältnisse ändern wolle.

Uni-Präsident Günther : „So ist es halt“

Das sehen nicht alle so. Erstens seien befristete Arbeitsverhältnisse an seiner Hochschule mit rund 66 Prozent im akademischen Mittelbau nicht so extrem verbreitet, zweitens müsse man auch auf den Bedarf schauen, sagte der Präsident der Uni Potsdam, Oliver Günther. Eine automatische Entfristung könne es nicht geben. Ständige Bewerbungen seien für die Wissenschaft normal. „Ich bin auch oft umgezogen“, so Günther. „Das ist nicht schön, aber so ist es halt.“

Wissenschaftsministerin Schüle mahnte einen Dialog über „gute Arbeit“ in Brandenburg an, der sich nicht auf Hochschulen beschränken solle. Wie der Geldsegen der Bund-Länder-Mittel tatsächlich verteilt wird, und ob damit der Befristungs-Frust beendet wird, wird erst Ende Mai klar. Dann will sich die gemeinsame Wissenschaftskonferenz der Länder über den Zukunftsvertrag des Bundes verständigt haben.

