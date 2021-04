Behandlung von Covid-19: Kommt jetzt der Durchbruch?

Potsdam

Es könnte ein Durchbruch sein, ein Hoffnungsschimmer für Covid-Patienten und Ärzte: Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie der britischen Oxford-Universität soll das herkömmliche Asthmaspray Budesonid gegen Corona-Symptome helfen. Schwere Verläufe könnten durch die Verabreichung des Wirkstoffes eventuell abgeschwächt werden. Erschienen sind die Ergebnisse der Studie in dem englischen Wissenschaftsmagazin „The Lancet“.

Was wurde in der Studie untersucht?

Untersucht wurde, ob und wie sich herkömmliche Asthmasprays auf die Behandlung von Covid-Patienten auswirken. Insgesamt nahmen 146 Probanden an der Studie teil. Eine Gruppe bekam den Wirkstoff Budesonid, die andere Gruppe das Schmerzmittel Paracetamol.

Als Ausgangspunkt für die Studie der britischen Forscher diente eine simple Beobachtung: Unter Patienten, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, befanden sich nur selten Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen. Dies habe zur Annahme geführt, „dass die weitverbreitete Verwendung von inhalativen Glukokortikoiden“, also Wirkstoffe wie Kortison, die auch in Asthmasprays verwendet werden, bei diesen Patienten für diesen Befund verantwortlich war, heißt es in der Studie. Untersucht wurde, ob und wie sich herkömmliche Asthmasprays auf die Behandlung von Covid-Patienten auswirken.

Was ist Budesonid und was bewirkt der Wirkstoff?

Budesonid ist ein Arzneistoff, der zur Wirkstoffgruppe der sogenannten Glukokortikoide gehört, auch als Kortison bekannt. In der Studie der britischen Forscher konnten gleich mehrere Wirkungsweisen von Budesonid festgestellt werden: Covid-Patienten, die mit Budesonid behandelt wurden, litten an weniger schweren Symptomen und hatten seltener mit dem sogenannten „Long-Covid“ zu kämpfen. „Die frühzeitige Verabreichung von inhaliertem Budesonid verringerte die Wahrscheinlichkeit, dringend medizinische Hilfe zu benötigen, und verkürzte die Zeit bis zur Genesung nach frühem Covid-19“, heißt es zu den Forschungsergebnissen in der Studie.

Was sagen Experten zu der Studie?

Der Gesundheitsexperte und Mediziner Karl Lauterbach (SPD) bezeichnet die Studie auf Twitter als „Game Changer“ in der Behandlung von Covid-19. Die Studie sei gut gemacht und habe gezeigt, dass das Asthmaspray eine hohe Wirkung in der Behandlung habe, so Lauterbach.

Der Leiter des Zentrums für klinische Studien des Universitätsklinikums Jena, Frank M. Brunkhorst, nannte die Ergebnisse „interessant und vom biologischen Ansatz plausibel.“ Auch der Infektiologe Clemens Wendtner, Chefarzt der München Klinik Schwabing, sieht eine große Chance im Einsatz des Mittels: „Mit dieser simplen, nebenwirkungsarmen und auch noch kosteneffektiven Behandlung könnte nicht nur vielen ambulanten Patienten mit milder Covid-Erkrankung in der Frühphase medizinisch geholfen werden.“ Auch der Druck auf die Krankenhäuser könnte reduziert werden, was ein wichtiges Argument in Zeiten von knappen Betten angesichts der laufenden dritten Corona-Welle sei.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Experten sowie die Studienautoren selbst weisen darauf hin, dass die Ergebnisse der Untersuchung mit relativ wenigen Patienten in einer breiter angelegten Studie bestätigt werden müssen. Man brauche „dringend“ eine große Phase-III Studie mit etwa 1000 Patienten, sagte der Mediziner Frank M. Brunkhorst. Erst dann könne sich zeigen, ob sich die Beobachtungen der britischen Forscher bewahrheiten würden. Sollte dies der Fall sein, könnte das eine enorme Wirkung auf die Pandemie haben, denn Budesonid ist fast überall auf der Welt verfügbar.

