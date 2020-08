Potsdam

In Brandenburg wurde im vergangenen Jahr in rund 50 Fällen ein Behandlungsfehler eines Arztes bestätigt. Das geht aus Zahlen der Landesärztekammer hervor. Die zuständige Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen in Hannover urteilte im Jahr 2019 – und damit noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie – in insgesamt 132 Fällen, die Patienten bei vermuteten Fehlern vortrugen.

In 32 Prozent der Fälle wurde dabei ein Behandlungsfehler bejaht. In weiteren sieben Prozent der Verfahren wurde zudem ein Behandlungsfehler festgestellt, bei dem aber kein direkter Zusammenhang mit einem vermuteten Folgeschaden festgestellt werden konnte. Bei knapp zwei Dritteln der verhandelten Verfahren wurde ein Behandlungsfehler verneint.

Gesamtzahl der Anträge blieb konstant

Die Gesamtzahl der Anträge aus Brandenburg, in denen Patienten nach einer Behandlung einen Fehler der Ärzte oder Pflegekräfte vermuten und vor die Schlichtungsstelle ziehen, blieb im Vergleich zu 2018 konstant. Am häufigsten wurde wegen der Behandlung von Arthrosen, Brüchen, Hirninfarkten oder nach Komplikationen bei Geburten verhandelt.

Ein Rückschluss auf die Qualität der Behandlungen in Brandenburg lassen diese Zahlen aber nicht zu, bilden sie doch vor allem Extremfälle ab, in denen Patienten bereits einen Fehler vermuten. Wie viele Fehler es in Brandenburg insgesamt gibt, lässt sich noch immer nur schwierig beantworten – Experten vermuten eine hohe Dunkelziffer.

„Aus wissenschaftlichen Studien ist jedoch bekannt, dass die tatsächliche Anzahl vermeidbarer Schäden durch Behandlungsfehler wesentlich höher liegt, als es unsere Zahlen vermuten lassen. Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs“, sagt der leitende Arzt und Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, Stefan Gronemeyer.

Medizinischer Dienst kommt auf deutlich mehr Fälle

Tatsächlich hat auch der Medizinische Dienst der Krankenkassen in Brandenburg ( MDK) aktuelle Zahlen zu Behandlungsfehlern veröffentlicht – und kommt auf deutlich mehr Fälle. Demnach sind durch Gutachten des MDK im vergangenen Jahr 559 Behandlungsfehler mit Schaden bestätigt worden – allerdings für Brandenburg und Berlin zusammen.

Weil die Statistik zudem zwischen deutlich mehr Fachgebieten differenziert, nicht aber zwischen Krankenhaus und niedergelassenem Arzt unterscheidet, sind die Zahlen mit denen der Ärztekammern kaum vergleichbar.

Zentrales Register gefordert

Der MDK forderte deswegen bereits mehrfach ein zentrales Register und auch die Unabhängige Patientenberatung Deutschland fordert einen offeneren Umgang mit Behandlungsfehlern.

Von Ansgar Nehls