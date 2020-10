Potsdam

Dass sowohl die Berliner Sperrstunde als auch das Brandenburger Beherbergungsverbot von der Justiz gekippt wurden, zeigt vor allem eines: Wer drastische Maßnahmen beschließt, muss sie gut begründen. In beiden Fällen war das nicht gegeben.

Die Begründung dieser Korrekturen durch die Justiz ist bemerkenswert. Beispiel Beherbergungsverbot: Der 11. Senat des OVG listet im Prinzip alle Argumente auf, die bereits im Vorfeld gegen das Verbot ins Feld geführt worden waren. Erstens: Eine solche Maßnahme ist unverhältnismäßig. Der erwartbare Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den damit verbundenen Einschränkungen. Zweitens: Das Verbot ist widersinnig. In die Ferienwohnung oder aufs Hotelzimmer durften sich Gäste aus Risikogebieten nicht begeben, aber in die Restaurants. Drittens: Das Verbot geht von unrealistischen Voraussetzungen aus. Die Möglichkeit, den Urlaub mit einem fristgerechten negativen Coronatest zu retten, hält das Gericht angesichts der derzeitigen Auslastung der Testkapazitäten für „zweifelhaft“.

All diese Argumente waren bekannt und bestechend, die Widersprüche der Regelung sprangen ins Auge. Dennoch hielt die Politik daran fest, vermutlich auch, um keine Schwäche zu zeigen.

Doch gerade wenn so schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen wie im Zusammenhang mit einer Pandemie, muss die Politik auch eine vernünftige Fehlerkultur entwickeln. Die Landesregierung sollte also den Mut und die Größe haben, erkennbare Fehlentscheidungen zu korrigieren, statt stur daran festzuhalten. Das ist für die Akzeptanz von Corona-Maßnahmen unabdingbar.

Von Torsten Gellner