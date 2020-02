Potsdam

6425 Schülerinnen und Schüler Brandenburgs haben im Schuljahr 2018/19 die Schule geschwänzt. Fast 4000 von ihnen sind laut Definition des Bildungsministeriums Schulverweigerer. Das heißt, sie fehlten binnen eines Vierteljahres an mehr als fünf Tagen unentschuldigt. Die Schwänzquote liegt bei 1,8 Prozent, so das Ministerium.

Besonders hoch ist der Anteil der Schulschwänzer demnach an den Förderschulen „Lernen“, an Oberschulen und an Gesamtschulen. Ein nicht unbeträchtlicher Anteil der Schulschwänzer sind sogenannte Intensivschwänzer: Sie bleiben der Schule ans mehr als 20 Tagen unentschuldigt fern. Unter den insgesamt 216.803 Schülern an öffentlichen Schulen Brandenburgs gab es im Schuljahr 2018/19 nicht weniger als 1386 Intensivschwänzer. Die meisten von ihnen besuchen eine Oberschule.

Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) warnt vor einer Verharmlosung des Problems. „Wer Schule schwänzt, büßt Bildung ein“, so Ernst. Zuallererst seien die Eltern in der Pflicht, aber auch Lehrer, Schulen und Schulämter müssten aufklären, warum Schüler schwänzten und mit ihnen das Gespräch suchen.

In 186 Fällen verhängten die Schulbehörden im Schuljahr 2018/19 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, in 76 Fällen wurde gegen die Eltern ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Von MAZonline