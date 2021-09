Bei Quarantäne: Kein Verdienstausfall mehr für Ungeimpfte

Potsdam

Wer als Kontaktperson eines Corona-Infizierten in Quarantäne muss und nicht geimpft ist, erhält ab dem 1. November keine staatlichen Entschädigungsleistungen mehr für Verdienstausfälle. Das ist das Ergebnis einer Bund-Länder-Konsultation am Mittwoch. Damit wird der Druck auf Ungeimpfte verstärkt, sich doch noch immunisieren zu lassen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte, er stehe „voll hinter dem Beschluss“. Dieses Vorgehen sei im Bundesinfektionsschutzgesetz so vorgesehen, damit herrsche eine klare Rechtslage. Brandenburg habe sich für ein einheitliches Vorgehen bundesweit eingesetzt.

Noch vor zehn Tagen hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Erik Stohn, allerdings vor einem Streichen des Verdienstausfalls für Impfmuffel gewarnt: „Wir sollten jetzt nicht Diskussionen führen, die nicht zum Ziel führen“, sagte Stohn damals.

Ministerin: „Alle hatten Zeit und Gelegenheit“

Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) erklärte am Mittwoch: „Mittlerweile hatten alle Bürgerinnen und Bürger ausreichend Zeit und Gelegenheit, ihr Impfangebot wahrzunehmen.“ Corona-Impfstoffe stünden in ausreichenden Mengen zur Verfügung. Bis zum 1. November seien es noch einmal knapp sechs Wochen. Damit habe die Politik eine „zusätzliche Übergangszeit eingeräumt, einen vollständigen Impfschutz zu erhalten“.

Nonnemacher führte weiter aus, dass alle Anträge auf Verdienstausfall noch nach bisher geltender Regelung bearbeitet würden, wenn die Quarantäne vor dem 1. November angeordnet worden sei. Ausdrücklich betont die Ministerin: Wer tatsächlich an Covid-19 erkrankt, hat unabhängig vom Impfstatus weiterhin Anspruch auf Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber. Verdienstausfälle würden auch weiter erstattet, wenn Schulen oder Kitas behördlich geschlossen würden und ein Elternteil auf Kinder aufpassen müsse.

Linke: „Verschärft Spaltung der Gesellschaft“

Brandenburgs Linke hält den Beschluss für den „völlig falschen Weg“, wie der gesundheitspolitische Sprecher im Landtag, Ronny Kretschmer, sagte. „Damit wird die Gesellschaft gespalten und die Polarisierung verschärft, die zu solchen unfassbaren und nicht entschuldbaren Taten wie in Idar-Oberstein führt“, so Kretschmer – er meint die tödlichen Schüsse eines Impfverweigerers auf einen Tankstellenwart in Rheinland-Pfalz. Problematisch sei die Regelung im Hinblick auf Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen ließen. Kretschmer fordert „eine nicht nachlassende Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit, niedrigschwellige Angebote und positive Anreize für das Impfen“.

Zuvor hatte sich auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) gegen den Wegfall der Entschädigung für Ungeimpfte ausgesprochen. DGB-Chef Reiner Hoffmann hatte im Deutschlandfunk vor einer „Impfpflicht durch die Hintertür“ gewarnt. Aus seiner Sicht werde der Konflikt um eine Corona-Impfpflicht dadurch auf Beschäftigte und Betriebe verlagert. Im Zweifel müssten hier auch sensible Gesundheitsdaten offengelegt werden, warum Beschäftigte sich nicht haben impfen lassen können.

Der Sozialverband VdK hatte ähnlich Stellung bezogen: „Der Verdienstausfall muss bei einer Quarantäne unabhängig vom Impfstatus gezahlt werden“, äußerte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Dienstag. Es gebe keine allgemeine Impfpflicht in Deutschland.

Von Ulrich Wangemann