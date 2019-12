Schneemassen, Tiefsttemperaturen und Dauerfrost. Brandenburg hat einige harte Winter hinter sich. In Zukunft könnte das selten werden. Wir zeigen die schlimmsten Winter in einer Bildergalerie.

Das waren die kältesten Winter in Brandenburg der letzten 137 Jahre

Wetter im Winter - Das waren die kältesten Winter in Brandenburg der letzten 137 Jahre