Die Zahl unerlaubter Einreisen von Menschen auf der Route über Belarus und Polen nach Deutschland ist im Oktober nach offiziellen Angaben erheblich gestiegen. Von Monatsbeginn bis einschließlich Dienstag hätten Beamte 3262 Personen mit einem Bezug zur Belarus-Route registriert, teilte die Bundespolizei am Mittwoch in Potsdam mit. Im August seien es 474 Menschen gewesen, im September 1903. Im ganzen ersten Halbjahr waren es nur 26.

„Im laufenden Jahr wurden somit an der deutsch-polnischen Grenze bereits 5665 unerlaubte Einreisen mit Belarus-Bezug festgestellt“, erklärte die Behörde und nannte die Grenze zu Polen den „aktuellen Brennpunkt“ grenzpolizeilicher Aufgaben.

Bereits mehr als 5500 unerlaubte Einreisen „mit Belarus-Bezug“

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte als Reaktion auf EU-Sanktionen erklärt, er werde Migranten mit dem Ziel EU nicht mehr aufhalten. Seitdem mehren sich Meldungen über versuchte irreguläre Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen zu Belarus sowie an der deutsch-polnischen Grenze. Daraufhin schlug der Chef der Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, befristete Kontrollen an der Grenze zu Polen vor.

Die Bundespolizei erklärte, die Einführung temporärer Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze sei eine „rein politische Entscheidung“. Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Romann, habe mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) über den Sachverhalt in der vergangenen Woche gesprochen, dabei seien viele Aspekte thematisiert worden. Seehofer will die unerlaubten Einreisen im Bundeskabinett zur Sprache bringen.

Von RND/dpa