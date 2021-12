Belarus-Route: Weniger Ankünfte in Brandenburg

Potsdam

Im November kamen etwa 6000 Menschen über die Belarus-Route nach Brandenburg – damit registrierten die Behörden deutlich weniger Grenzübertritte als in den Monaten zuvor. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Auch die Zahlen der Ankünfte in den Erstaufnahmeeinrichtungen seien stark rückläufig, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU). „Wir haben den Höhepunkt hinter uns.“ Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Zahlen in den kommenden Monaten wieder ansteigen.

Auslastung ist rückläufig

Laut dem Ministerium sind aktuell rund 1200 Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Brandenburg belegt. Im Oktober waren es rund 1000 Plätze mehr. Auch die Zahl der Belegungen gehen zurück. Während die Einrichtungen im September einen Höchststand von rund 85 Prozent Auslastung meldeten, sind es aktuell 24, 6 Prozent.

Als Grund für den Rückgang nannte ein Sprecher des Ministeriums die Bearbeitungsstraße der Bundespolizei in Frankfurt (Oder) und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), in der illegale Migranten direkt überprüft und im Anschluss „rund 80 bis 90 Prozent der Ankommenden in andere Bundesländer weitergeleitet werden“. Nur ein relativ kleiner Teil komme daher in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Eisenhüttenstadt (Oder-Spree), erklärte der Sprecher. „Das entlastet uns sehr.“

Wegen der dargestellten Entlastungen würden nun auch die Kapazitäten in den Aufnahmeeinrichtungen wieder zurückgefahren. „Wir bauen Zelte wieder ab.“ Einige Zelte würden aber stehen gelassen, falls sich die Situation an der Grenze wieder ändern sollte, betonte der Sprecher. Auch die Turnhallen würden für eine Belegung vorbehalten. „Aber notwendig ist das momentan nicht.“

Migration auf „niedrigem Niveau“

Brandenburg sei immer in Lage gewesen, eine „humanitäre Unterbringung“ zu gewährleisten, sagte Innenminister Stübgen. Zu der Situation und den Aufnahmekapazitäten in den Landkreisen erklärte er, die Lage sei auch dort überschaubar. „Kein Landkreis hat bisher gemeldet, dass niemand mehr aufgenommen werden kann.“ So gebe es aktuell 520 freie Plätze im Land.

Zur generellen Situation von Migration in Brandenburg sagte der Innenminister, dass die Ankünfte weiterhin anhalten würden, allerdings auf einem „niedrigen Niveau“. Um die Situation für die Länder zu entspannen, sei nun die Bundesregierung gefragt, sagte Stübgen, forderte von der Bundesregierung ein härteres Vorgehen gegen die griechische Regierung.

Schon vor Monaten habe der Bundesinnenminister ein Abkommen mit der griechischen Regierung getroffen, das die „Unterbringung und Versorgung von zurückgeführten Migranten“ sichern solle, allerdings habe es bisher keine Zustimmung seitens der griechischen Behörden gegeben. „Damit muss nun Schluss sein“, betonte Stübgen und kündigte an, sich auf der am Mittwoch beginnenden Innenministerkonferenz (IMK) in Stuttgart für eine Begrenzung der illegalen Einwanderung einsetzen zu wollen. Auf Vorschlag von Brandenburg und Sachsen werde die Konferenz unter anderem über die sogenannte Sekundärmigration aus Griechenland beraten, erklärte der Innenminister.

Von Gesa Steeger