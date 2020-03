Potsdam

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) will den „Flügel“ der AfD um Andreas Kalbitz und Björn Höcke offenbar unter Beobachtung stellen. Das berichten „ Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR. Bislang hatte das BfV die am äußersten rechten Rand der Partei verortete Gruppierung nur als „Verdachtsfall“ geführt. Das ist die Vorstufe einer formalen Beobachtung, die dem Staatsschutz auch erlauben würde, V-Leute einzusetzen.

Die AfD will jede Art der nachrichtendienstlichen Beobachtung vermeiden. Sie befürchtet, dass in diesem Fall vor allem Polizisten und andere Beamte, die zu einer besonderen Verfassungstreue verpflichtet sind, als Mitglieder verlieren könnte, weil diesen berufliche Nachteile drohten. Daher wird die Partei der SZ zufolge auch eine 250.000 Euro teure Werbekampagne lancieren – mit der steilen These „Wir sind Grundgesetz“.

Wortführer und Gesicht des völkisch-nationalen Flügels in der AfD ist der Thüringer Partei- und Fraktionschef Björn Höcke. Viel größeren parteiinternen Einfluss schreiben Beobachter aber seinem Brandenburger Kollegen Andreas Kalbitz zu. Er gilt als Organisator und Strippenzieher hinter den Kulissen. Die SZ schreibt, dass etwa jedes dritte AfD-Mitglied zum „Flügel“ gehört.

