Potsdam

Die Ausbreitung des Corona-Virus’ an Brandenburgs Schulen beschleunigt sich. Schon gut fünf Prozent aller Schülerinnen und Schüler in Brandenburg befanden sich in dieser Meldewoche wegen Corona in Quarantäne. Das waren fast doppelt so viel wie in der Woche zuvor. Insgesamt mussten 15.390 Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte.

Die Zahl der insgesamt positiv getesteten Schülerinnen und Schüler hat sich mit 6969 gegenüber der Vorwoche sogar mehr als verdoppelt. Einen fast so großen Anstieg gibt es auch bei den Lehrkräften. 793 befanden sich in dieser Woche in Quarantäne, das sind gut drei Prozent aller Lehrerinnen und Lehrer überhaupt. In der Vorwoche waren noch unter zwei Prozent der Lehrer in Quarantäne gewesen.

Stufenplan in Kraft

Brandenburgs Schüler müssen sich dreimal pro Woche zu Hause auf das Virus testen, sonst dürfen sie die Schule nicht betreten. Mitte Februar soll die Zahl der Selbsttests auf fünf pro Woche erhöht werden. Bildungsministerin Britta Ernst will die Schulen unbedingt offen halten. Präsenzunterricht sei die „beste aller Unterrichtsformen“ hatte sie nach den Winterferien gesagt. Seit Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am 3. Januar wurde noch keine der 923 Schulen geschlossen. Für den Fall, dass sich die Omikron-Lage zuspitzt, hat das Ministerium einen dreistufigen Notfallplan aufgestellt. Zur Not soll der Stundenplan auf Kernfächer reduziert werden und Lehrer aus der Quarantäne heraus arbeiten.

Von Rüdiger Braun