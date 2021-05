Bericht: Aletta von Massenbach soll BER-Chefin werden

Schönefeld

Nach etwas mehr als vier Jahren an der Spitze der Flughafengesellschaft will sich Engelbert Lütke Daldrup im Herbst anderen Aufgaben zuwenden. Die Suche nach seiner Nachfolge ist nun offenbar geklärt: Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, soll Finanzchefin Aletta von Massenbach Lütke Daldrup beerben. Lütke Daldrup hatte im März um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten.

Aletta von Massenbach, Jahrgang 1969, arbeitet seit vergangenen September für die FBB als Finanzgeschäftsführerin. Sie war von der Frankfurter Flughafengesellschaft geholt worden, wo sie für das internationale Geschäft zuständig war. Lütke Daldrup hatte sie dem Aufsichtsrat als seine Nachfolgerin selbst empfohlen.

Enormer Finanzbedarf

In den letzten Monaten war sie insbesondere damit beschäftigt, die schwierige Finanzsituation des Unternehmens zu meistern.

Die FBB erwartet wegen des massiven Passagiereinbruchs auch für 2021 und 2022 mit hohen Fehlbeträgen. Laut Geschäftsbericht rechnet das Unternehmen für das laufende Jahr mit einem Verlust von rund 387 Millionen Euro, im schlechten Fall von knapp 474 Millionen Euro. Den Finanzierungsbedarf schätzt man auf knapp 860 Millionen Euro.

Nachfolger für Bretschneider gefunden

Auch eine weitere Personalie ist laut „Berliner Morgenpost“ geklärt: Jörg Simon, Chef der Berliner Wasserbetriebe, soll die Leitung des Aufsichtsrats übernehmen. Der Posten wird im Sommer ebenfalls vakant, wenn Rainer Bretschneider (72) in den Ruhestand geht.

Lütke Daldrup war 2017 aus dem Aufsichtsrat in die BER-Chefetage gewechselt. Seine Aufgaben seien mit der Inbetriebnahme des neuen Hauptstadtflughafens BER sowie der Schließung des Altflughafens Tegel im vergangenen Herbst erfüllt, schrieb der 64-Jährige im März 2021 in einem Brief an den Aufsichtsrat, in dem er um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages bat.

„Am Ende reiflicher Überlegung bin ich zu der Entscheidung gekommen, mich von der Geschäftsführung in absehbarer Zeit zurückzuziehen“, hieß es in dem Schreiben „Auch wenn eine solche Trennung immer schwer fällt und die Wahl des richtigen Zeitpunktes nicht einfach ist, bitte ich Sie meinen Schritt zu akzeptieren.“

Von Torsten Gellner