Bericht: Altmaier (CDU) rückt von 1000 Meter Mindestabstand bei Windrädern ab

Sieben von insgesamt neun Polizisten, die im November in Cottbus für ein Foto vor dem Graffito „Stoppt Ende Gelände!“ posiert hatten, sind nach einer Versetzung ab März wieder in ihrer angestammten Dienststelle tätig – allerdings in neuer Funktion. Das teilt die Polizei mit. Bei zwei Beamten wurde die Versetzung verlängert.